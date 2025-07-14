İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu

İsrail, Suriye'nin Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında yaşanan silahlı çatışmalar sırasında olay yerine müdahale etmek üzere yola çıkan Suriye ordusuna ait bir tank konvoyuna hava saldırısı gerçekleştirdi.

İSRAİL, SURİYE ORDUSUNA AİT TANKLARI VURDU

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde Suriye'nin güneyinde Süveyda kentine doğru hareket eden tanklar tespit edildi. IDF, tankların hedefine varmasını engellemek için bir saldırı gerçekleştirdi. Bu tankların Suriye'nin güneyindeki varlığı İsrail devletinin güvenliği için bir risk oluşturabilirdi. IDF Suriye'nin güneyinde bir askeri tehlike bulunmasına izin vermeyecek, engellemek için elinden geleni yapacaktır. Bölgedeki gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"GELİŞMELER, BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLEMEK İSTEYEN ÖRGÜTLÜ UNSURLARIN VARLIĞINA İŞARET EDİYOR"

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in söz konusu saldırısının ardından bir açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Suriye, Süveyda vilayetinde meydana gelen ve yasa dışı gruplarla vilayet içerisinden bazı silahlı kişilerin çatışmasıyla sonuçlanan tehlikeli tırmanış karşısında derin üzüntüsünü ve kaygısını ifade etmektedir. Bu çatışmalar, sivillerin de etkilendiği kanlı olaylara neden olmuş ve aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca kişi hayatını kaybetmiş ya da yaralanmıştır. Olaylar, halk arasında panik ve kaosa yol açmıştır. Yetkili mercilerin gerilimi yatıştırmak amacıyla çalıştığı bu süreçte güvenlik güçleri, görevini yerine getirirken silahlı saldırılara ve karmaşık operasyonlara maruz kalmıştır. Tüm bu gelişmeler, bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek ve devlet kurumlarının Süveyda'daki rolünü etkisizleştirmek isteyen örgütlü unsurların varlığına işaret etmektedir. Suriye Dışişleri Bakanlığı, tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara, Suriye'nin egemenliğine saygı göstermeleri ve herhangi bir ayrılıkçı harekete destek vermemeleri çağrısını yinelemektedir"

ÇATIŞMALARDA 18 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Suriye Savunma Bakanlığı ise Süveyda'da Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında yaşanan silahlı çatışmalar sırasında 18 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı da kentteki çatışmalarda 30'dan fazla kişinin öldüğünü, 100 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / İHA