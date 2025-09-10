Bir Türk vatandaşı, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın numarasını bulup görüntülü aradı
Sosyal medyada gündem olan iddia büyük yankı uyandırdı. Bir Türk vatandaşı, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın telefon numarasını bulduğunu ve görüntülü arama gerçekleştirdiğini öne sürdü. Paylaşılan ekran görüntüleri ve sert ifadeler içeren mesajlar kısa sürede yayılırken, Katz'a ait olduğu iddia edilen telefon numarası da sosyal medyada dolaşıma girdi.
Sosyal medya ortaya atılan sıra dışı bir iddia büyük yankı uyandırdı.
İSRAİLLİ BAKAN'IN NUMARASINI BULUP GÖRÜNTÜLÜ ARADI
Bir Türk vatandaşı, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın telefon numarasını bulduğunu ve kendisiyle görüntülü arama gerçekleştirdiğini öne sürdü.
EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI
Şahıs, o anlara ait olduğunu ileri sürdüğü ekran görüntüsünü ve WhatsApp üzerinden gönderdiği sert ifadeler içeren mesajları paylaştı. Söz konusu paylaşım, kısa sürede büyük ilgi topladı.
TELEFON NUMARASI DA YAYILDI
Daha sonra Katz'a ait olduğu iddia edilen bir telefon numarası da sosyal medyada dolaşıma girdi. Birçok kullanıcı, söz konusu numaraya gönderdiği mesajları yayımlamaya başladı.
RESMİ AÇIKLAMA YOK
Öte yandan, İsrailli yetkili makamlarca henüz konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.