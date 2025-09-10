Bir Türk vatandaşı, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın numarasını bulup görüntülü aradı

Sosyal medya ortaya atılan sıra dışı bir iddia büyük yankı uyandırdı.

İSRAİLLİ BAKAN'IN NUMARASINI BULUP GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Bir Türk vatandaşı, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın telefon numarasını bulduğunu ve kendisiyle görüntülü arama gerçekleştirdiğini öne sürdü.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Şahıs, o anlara ait olduğunu ileri sürdüğü ekran görüntüsünü ve WhatsApp üzerinden gönderdiği sert ifadeler içeren mesajları paylaştı. Söz konusu paylaşım, kısa sürede büyük ilgi topladı.

TELEFON NUMARASI DA YAYILDI

Daha sonra Katz'a ait olduğu iddia edilen bir telefon numarası da sosyal medyada dolaşıma girdi. Birçok kullanıcı, söz konusu numaraya gönderdiği mesajları yayımlamaya başladı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Öte yandan, İsrailli yetkili makamlarca henüz konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.