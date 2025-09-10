Haberler

Bir Türk vatandaşı, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın numarasını bulup görüntülü aradı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bir Türk vatandaşı, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın numarasını bulup görüntülü aradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada gündem olan iddia büyük yankı uyandırdı. Bir Türk vatandaşı, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın telefon numarasını bulduğunu ve görüntülü arama gerçekleştirdiğini öne sürdü. Paylaşılan ekran görüntüleri ve sert ifadeler içeren mesajlar kısa sürede yayılırken, Katz'a ait olduğu iddia edilen telefon numarası da sosyal medyada dolaşıma girdi.

Sosyal medya ortaya atılan sıra dışı bir iddia büyük yankı uyandırdı.

İSRAİLLİ BAKAN'IN NUMARASINI BULUP GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Bir Türk vatandaşı, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın telefon numarasını bulduğunu ve kendisiyle görüntülü arama gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Katz'ın numarasını bulup görüntülü aradı

EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Şahıs, o anlara ait olduğunu ileri sürdüğü ekran görüntüsünü ve WhatsApp üzerinden gönderdiği sert ifadeler içeren mesajları paylaştı. Söz konusu paylaşım, kısa sürede büyük ilgi topladı.

TELEFON NUMARASI DA YAYILDI

Daha sonra Katz'a ait olduğu iddia edilen bir telefon numarası da sosyal medyada dolaşıma girdi. Birçok kullanıcı, söz konusu numaraya gönderdiği mesajları yayımlamaya başladı.

İsrail Savunma Bakanı Katz'ın numarasını bulup görüntülü aradı

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Öte yandan, İsrailli yetkili makamlarca henüz konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Boşanma davasında şahit olduğu durumu anlattı, dinleyenler 'Yok artık' dedi

Boşanma davasından çıktı, anlattıkları "Yok artık" dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TES hayata geçiyor! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak

Tarih belli oldu! Her ay tüm çalışanların maaşından kesilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.