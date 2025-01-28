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İsrailli bakan Suriye'deki kirli planlarını itiraf etti

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişlettiği Şeyh (Hermon) Dağı'nda "kalıcı" olacaklarını ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından işgal ettiği Hermon Dağı'na giderek askeri yetkililerle "değerlendirme toplantısı" yaptı.

'SÜRESİZ' İŞGAL

İsrail askerlerinin Hermon Dağı'nda Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşimcileri ve İsrail'in kuzeyinde yaşayanları korumak için bulunduğunu öne sürerek işgali savunan Katz, bölgedeki işgalin "süresiz" olduğunu söyledi.

İsrail Savunma Bakanı: Golan Tepeleri'ndeki İşgalimiz Kalıcıdır

"BÜYÜK DÜRZİ TOPLULUKLARA ODAKLANACAĞIZ"

Katz, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki "dost halklarla" temas kuracağını vurgulayarak "Özellikle İsrail'deki Dürzi kardeşlerimizle tarihi ve yakın aile bağları olan büyük Dürzi topluluklara odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

KARAKOLLARIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILMIŞTI

İsrail ordusu, bugün Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından işgalini genişlettiği Golan Tepeleri'ndeki Hermon Dağı'nın Suriye tarafında kurduğu "geçici" askeri karakolların görüntülerini paylaşmıştı.

İsrail Savunma Bakanı: Golan Tepeleri'ndeki İşgalimiz Kalıcıdır

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrailli bakan Suriye'deki kirli planlarını itiraf etti
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMusalla Taşı:

Esad da öyle diyordu......

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