İsrail savaş uçakları İran'a ikinci dalga saldırı başlatmak üzere havalandı

İsrail, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun İran'ın merkezindeki füze fırlatma rampaları ile hava savunma sistemlerini hedef aldığı bildirildi.

"FÜZE RAMPALARI VE HAVA SAVUNMASI HEDEFTE"

Açıklamada, saldırıların İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı belirtilirken, özellikle balistik füze altyapısına yönelik nokta atışı operasyonlar gerçekleştirildiği ifade edildi.

SAVAŞ UÇAKLARI İKİNCİ DALGA İÇİN HAVALANDI

İsrail savaş uçaklarının ikinci dalga saldırı için havalandığı kaydedildi. İsrail Savunma Bakanlığı, operasyona katılan uçaklara ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Bölgedeki askeri hareketlilik sürerken, İran tarafından henüz yeni dalgaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Gerilimin daha da tırmanabileceği değerlendiriliyor.