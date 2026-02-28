Haberler

İsrail savaş uçakları İran'a ikinci dalga saldırı başlatmak üzere havalandı

İsrail savaş uçakları İran'a ikinci dalga saldırı başlatmak üzere havalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurarak operasyonun özellikle İran'ın merkezindeki füze fırlatma rampaları ve hava savunma sistemlerini hedef aldığını açıkladı. İsrail savaş uçaklarının ikinci dalga için havalandığı belirtilirken, Savunma Bakanlığı uçaklara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

  • İsrail, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı.
  • Operasyon, İran'ın merkezindeki füze fırlatma rampaları ile hava savunma sistemlerini hedef alıyor.
  • İsrail savaş uçakları ikinci dalga saldırı için havalandı.

İsrail, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun İran'ın merkezindeki füze fırlatma rampaları ile hava savunma sistemlerini hedef aldığı bildirildi.

İsrail savaş uçakları İran'a ikinci dalga saldırı başlatmak üzere havalandı

"FÜZE RAMPALARI VE HAVA SAVUNMASI HEDEFTE"

Açıklamada, saldırıların İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı belirtilirken, özellikle balistik füze altyapısına yönelik nokta atışı operasyonlar gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail savaş uçakları İran'a ikinci dalga saldırı başlatmak üzere havalandı

SAVAŞ UÇAKLARI İKİNCİ DALGA İÇİN HAVALANDI

İsrail savaş uçaklarının ikinci dalga saldırı için havalandığı kaydedildi. İsrail Savunma Bakanlığı, operasyona katılan uçaklara ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

İsrail savaş uçakları İran'a ikinci dalga saldırı başlatmak üzere havalandı

Bölgedeki askeri hareketlilik sürerken, İran tarafından henüz yeni dalgaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Gerilimin daha da tırmanabileceği değerlendiriliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan İran'da çatışmalar günlerce sürebilir uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü

Saldırılar sürerken bir isimle görüştü! Masasındaki kitaba dikkat
Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi

İran, Seccil füzelerini ateşledi
Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı

Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı