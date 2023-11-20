İsrail Savaş Uçakları Gazze'yi Bombardımana Devam Ediyor

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürdürerek Han Yunus ve Endonezya Hastanesi'ni hedef aldı. Saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 45. gününde de kentin çeşitli bölgelerine bombardımanı sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırıları sonucu onlarca kişi öldü.

İsrail savaş uçakları tarafından onlarca füzenin fırlatıldığı Han Yunus'un Hamed konut kenti çevresinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehila beldesine de hava saldırıları düzenlendi.

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Askula mevkisini hedef alan İsrail topçularının atışları sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Yine Sabra Mahallesi'ne düzenlenen bombardımanda yıkılan binaların enkazında onlarca kişi kaldı. Enkaz altındakiler, yağışlı hava durumu ve sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin ulaşım imkanlarındaki kısıtlılık nedeniyle henüz çıkarılamadı.

Şihab ajansının Gazze'deki gelişmelere ilişkin anlık aktardığı bilgilere göre de İsrail savaş uçakları Endonezya Hastanesinin çevresini yoğun bombardımana maruz bıraktı.

Saldırılar sonucu hastane içinde ve dışında çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane müdürü Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 140 yataklı hastanede 650 hastanın tedavi gördüğünü ifade etti.