İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Hıttin Camisi'ne bomba yağdırdı

Gazze'ye yönelik bombardımana 19. günde devam eden İsrail ordusuna ait savaş uçakları gece saatlerinde Hıttin Camisi'ni bombaladı. Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yıkılan cami sayısı 33'e yükseldi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye 19 gündür bomba yağdırırken, bölgeden bir korkunç haber daha geldi. İsrail gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Hıttin Camisi'ne bomba yağdırırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.

SAVAŞ UÇAKLARI HITTİN CAMİSİ'Nİ BOMBALADI

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Hıttin Camisi'ni bombaladı. El-Aksa Kanalı'nın Telegram sayfasında yer alan haberde saldırıya ilişkin bilgi verildi. Haberde, "İşgal güçlerine ait savaş uçakları, Cela Caddesi'ndeki Hıttin Camisi'ni bombaladı." ifadeleri kullanıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

YIKILAN CAMİ SAYISI 33'E YÜKSELDİ

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yıkılan cami sayısı 33'e yükseldi. Son olarak 23 Ekim'de İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki En-Nur el-Muhammedi Camisi'ne düzenlediği saldırıyla birlikte 7 Ekim'den bu yana yıkılan cami sayısının 32 olduğu bildirilmişti.

EVE DÜZENLENEN SALDIRIDA ÖLENLER VE YARALANANLAR VAR

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu. İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki el-Ferec Mescidi çevresine, Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehile, Zeytun mahallelerine, İtalyan gökdeleni yakınındaki bir eve, Kudüs Hastanesi yakınındaki el-Helis Apartmanı'na yönelik saldırılar düzenledi.

EVE DÜZENLENEN SALDIRIDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Gazze'deki Han Yunus kentinin güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesinde "Büyük Ailesi"ne ait ev hava saldırısında bombalandı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL-GAZZE ÇATIŞMASINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi. Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 39 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.