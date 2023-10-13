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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Müslümanların üzerine gaz bombası attı

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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen bazı Filistinlileri içeri almadı. Bunun üzerine Mescid-i Aksa'nın çevresinde namaz kılmak isteyen Filistinliler, sert bir müdahaleyle karşılaştı. İsrailli güvenlik güçleri Müslümanların üzerine gaz bombası attı.

Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail'in yanıt vermesi sonrası bölgede şiddetin dozu bir hayli yükseldi. İsrail Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ederken, bugün Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlara da sert bir müdahalede bulunuldu. İsrail polisi kalabalığın üzerine gaz bombası attı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Müslümanların üzerine gaz bombası attı

İsrail-Hamas çatışmaları 7. gününde devam ederken, Müslümanlar cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Ancak İsrail polisi, çoğunluğu gençlerden oluşan bazı Filistinlileri içeri almadı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Müslümanların üzerine gaz bombası attı

Bunun üzerine Mescid-i Aksa'nın çevresinde namaz kılmak isteyen Filistinliler, İsrail polisinin orantısız gücüyle karşılaştı. Namaz kılmak için seccadelerini yere seren kalabalığı dağıtmak isteyen İsrail polisi, Filistinlilerin üzerine gaz bombası attı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Müslümanların üzerine gaz bombası attı

O anlar saniye saniye kameralara yansırken, Filistinliler ara sokaklara kaçtı. Ara sokaklarda toplu halde bekleyen kalabalık sloganlar atıp İsrail polisini protesto etti. Bölgede gergin süreç devam ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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