İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Lübnan'ın Nebatiye vilayetine insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırının Hizbullah hedeflerine yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Yater beldesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan basını, sınır hattındaki Yater beldesinde bir araç ile motosikletin, İsrail'e ait İHA'lar tarafından hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırılarda Hizbullah mensuplarının hedef alındığı öne sürüldü.

