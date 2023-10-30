İsrail ordusundan korkunç tehdit! Gazze'deki sivilleri telefonla arayarak bölgeyi terk etmelerini istiyorlar
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Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye 24 gündür bomba yağdırırken, bölgeden gelen bir bilgi sabırları iyice taşırdı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri telefonla arayarak tehdit ettikleri ve bölgeyi terk etmelerini istedikleri öğrenildi.
Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 24 gündür bomba yağdırırken bölgeden gelen bir haber zulmün hangi boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. İsrail ordusuna bağlı askerlerin, Gazze'deki binlerce Filistinliyi tek tek telefonla arayarak bölgeyi terk etmeleri tehdidinde bulunduğu öğrenildi.
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