İsrail ordusu Yahya Sinwar'ın peşinde! "Onu gördüğümüzde öldüreceğiz" tehdidi savurdular
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail ordusunun, Hamas'ın lideri Yahya Sinwar'ı bulmak için kentin tünellerini karış karış aradığı ve birçoğunu yıktığı ifade edildi. İngiliz Telegraph gazetesine konuşan İsrailli komutanlar "Onu gördüğümüzde öldüreceğiz" ifadelerini kullanırken, Sinwar'ın hala Gazze'de olduğu ifade edildi.
İngiliz Telegraph gazetesi, İsrail'in, Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar'ı bulmak için Gazze'deki yeraltı tünellerini yıktığını yazdı.
"ONU GÖRDÜĞÜMÜZDE ÖLDÜRECEĞİZ"
Han Yunus'daki İsrailli komutanlar, gazeteye yaptıkları açıklamada "Onu gördüğümüzde öldüreceğiz." derken, Telegraph, Han Yunus'taki tünellerin diğer bölgelere göre daha büyük olduğunu ve Yahya Sinwar'ın yerinin hala bilinmediğini yazdı.
TÜNELLERİN YÜZDE 80'İ HALA SAĞLAM
Wall Street Journal gazetesi ise, 100 günü aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından Hamas'ın Gazze'nin altındaki tünel sisteminin yüzde 80'e yakın kısmının hala sağlam kalabildiğini yazdı.
SİNWAR'IN GAZZE'DE OLDUĞU İFADE EDİLDİ
Gazeteye göre İsrail yönetimi, Sinwar ve Hamas'ın üst düzey isimlerinin tünelde bulunan bir komuta merkezinde olduğuna inanıyor.