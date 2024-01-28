İsrail ordusu Yahya Sinwar'ın peşinde! "Onu gördüğümüzde öldüreceğiz" tehdidi savurdular

İngiliz Telegraph gazetesi, İsrail'in, Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar'ı bulmak için Gazze'deki yeraltı tünellerini yıktığını yazdı.

"ONU GÖRDÜĞÜMÜZDE ÖLDÜRECEĞİZ"

Han Yunus'daki İsrailli komutanlar, gazeteye yaptıkları açıklamada "Onu gördüğümüzde öldüreceğiz." derken, Telegraph, Han Yunus'taki tünellerin diğer bölgelere göre daha büyük olduğunu ve Yahya Sinwar'ın yerinin hala bilinmediğini yazdı.

Yahya Sinwar.

TÜNELLERİN YÜZDE 80'İ HALA SAĞLAM

Wall Street Journal gazetesi ise, 100 günü aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından Hamas'ın Gazze'nin altındaki tünel sisteminin yüzde 80'e yakın kısmının hala sağlam kalabildiğini yazdı.

SİNWAR'IN GAZZE'DE OLDUĞU İFADE EDİLDİ

Gazeteye göre İsrail yönetimi, Sinwar ve Hamas'ın üst düzey isimlerinin tünelde bulunan bir komuta merkezinde olduğuna inanıyor.