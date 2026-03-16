İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

İsrail bir yandan ABD ile birlikte İran'la savaşa sürüklenirken, diğer yandan Lübnan'a yönelik saldırılarını da artırıyor. 2 Mart itibarıyla genişletilen saldırılar giderek yoğunlaşırken, İsrail ordusu son olarak Lübnan'ın güneyine "sınırlı ve hedef odaklı" olacağı belirtilen bir kara harekâtı başlattı.

  • İsrail ordusu, güney Lübnan'da Hizbullah mevzilerine karşı sınırlı kara operasyonları başlattı.
  • İsrail ordusu, hükümetten 450 bin yedek askeri göreve çağırma talebinde bulunacak.
  • İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 850 kişi öldü, 2 bin 105 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

İsrail Ordusu yaptığı açıklamada, birliklerinin son günlerde güney Lübnan'da Hizbullah mevzilerine karşı "sınırlı kara operasyonları" başlattığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu operasyonların ileri savunma hatlarını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

450 BİN YEDEK ASKERE ÇAĞRILACAK

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun hükümetten 450 bin yedek askeri göreve çağırma talebinde bulunacağını bildirdi. Bu talebin önümüzdeki günlerde hükümet tarafından onaylanması bekleniyor. Haberde, 450 bin yedek askerden bahsedilmesine karşın şu anda orduya çağrılabilecek azami yedek asker sayısının 260 bin olduğuna ve bunun İsrail ordusunun savaş bölgelerinde yükünü hafifletme gerekçesiyle hükümet tarafından geçen ocak ayında alınan kararla belirlendiğine işaret edildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 15 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Abdullah Karlıdağ
