İsrail'den İranlılara ülkeleri aleyhine ajanlık yapma çağrısı

İsrail'den İranlılara ülkeleri aleyhine ajanlık yapma çağrısı
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İsrail ordusu, İran vatandaşlarına ülkeleri aleyhine ajanlık yapmaları ve MOSSAD ile irtibata geçmeleri yönünde çağrı yaptı.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından İran vatandaşlarına dikkat çeken bir çağrıda bulunuldu.

İRANLILARA ÜLKELERİ ALEYHİNE AJANLIK YAPMA ÇAĞRISI

Farsça yapılan açıklamada, "İran'ın Lübnan ve Gazze'de yaşananlarla benzer hale gelmemesi için ülkeleri aleyhine İsrail ile iletişime geçmeleri gerektiği" belirtilirken, İranlılara açıkça ülkeleri aleyhine ajanlık yapmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail'den İranlılara ülkeleri aleyhine ajanlık yapma çağrısı

"MOSSAD İLE İRTİBATA GEÇİN"

İran halkının kendileriyle irtibata geçip mesajlar attığını iddia eden İsrail ordusu, İranlılardan kendileri ile değil doğrudan MOSSAD ile irtibata geçmelerini istedi. İsrail ordusunun paylaşımı, Tel Aviv yönetiminin Farsça propaganda faaliyetlerini sürdürdüğünü ortaya koydu.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu İranlılara Mossad ile irtibata geçerek ülkeleri aleyhine ajanlık yapma çağrısında bulu

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Karakuş:

bu siteye yazanların çoğu vatan haini olduğundan burdada vardır

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