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İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi

İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi
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Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından 21 Ocak'ta Cenin kentine başlattığı saldırıyı genişleten ve şiddetlendiren İsrail ordusu, 2002'den bu yana ilk kez tanklarla kente girdi. İsrail, bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak'ta Cenin kentine başlattığı saldırıyı genişleten ve şiddetlendiren İsrail ordusu, 2002'den bu yana ilk kez tanklarla kente girdi.

İsrail, 2002'den bu yana ilk kez tanklarla Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

23 YIL SONRA İLK

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak'ta Cenin kentine başlattığı saldırıyı genişleten ve şiddetlendiren İsrail ordusu, Cenin kenti yakınlarında köylere de saldırılar başlattığını açıklamıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Batı Şeria'da silahsız sivillere karşı tank kullanmasını "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

FİLİSTİN'DEN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası topluma "Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları durdurmak için acilen harekete geçmeleri" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "İşgal güçlerinin silahsız sivillere, evlerine ve mülklerine yönelik saldırılarında tank kullanması, Batı Şeria'daki durumu tehlikeli bir şekilde tırmandırıyor. Bu eylem, gerekçe olmaksızın soykırım ve zorla yerinden etme savaşını sürdürmeye yönelik bariz bir girişim." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e ağır tanklar sevk etmesinin "Filistin halkına yönelik saldırıları genişletme ve derinleştirme amacı taşıdığı" belirtilen açıklamada, bu hamlenin özellikle Batı Şeria'nın kuzeyinde ve mülteci kamplarında yaşayan sivilleri hedef aldığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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