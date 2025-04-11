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İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım

İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım
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Donald Trump'ın Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgülerinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili İsrail basınında kaleme alınan bir analizde "İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki büyüyen etkisine alışması gerekecek. Amerika'nın Erdoğan'ı desteklemesiyle İsrail'in kırmızı çizgilerde ısrar etmekten başka yapabileceği pek bir şey yok" ifadelerine yer verildi.

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde Suriye konusunda dikkat çekici açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Trump, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün de çok önemli olduğuna işaret etti.

"ERDOĞAN'I SEVMEME KIZDIĞINI BİLİYORUM AMA..."

ABD Başkanı, "Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Basının, Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı" diye konuştu.

İSRAİL BASININDA BİR NUMARALI GÜNDEM

Trump'ın Netanyahu'nun gözünün içine baka baka kameraların önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetmesinin İsrail basınında yankıları sürüyor.

İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım

"İSRAİL'İN ALIŞMASI GEREKECEK"

Bu kapsamda The Times Of Israel'de dikkat çeken bir analiz kaleme alındı. "İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki büyüyen etkisine alışması gerekecek" başlığı ile servis edilen yazıda "Esad sonrası Suriye'nin kaostan kurtulmasına yardımcı olacak güçlü bir ülkeye ihtiyacı var ve Türkiye de buna katılmak istiyor; Amerika'nın Erdoğan'ı desteklemesiyle İsrail'in kırmızı çizgilerde ısrar etmekten başka yapabileceği pek bir şey yok" denildi.

İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım

TRUMP'IN ERDOĞAN ÖVGÜSÜ HATIRLATILDI

İsrail'de Türkiye'nin Suriye'deki varlığına ilişkin artan endişelere rağmen, 'İsrail'in buna karşı koyacak çok az seçeneği kaldığına' dikkat çekilen yazıda, Trump'ın Erdoğan hakkındaki övgü dolu sözleri de hatırlatıldı. Yazıda ayrıca Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği desteğin İsrail'in manevra kabiliyetini daha da sınırladığının altı çizildi.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (20)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Turmp başta tüm dünya kabul ediyor ki, erdoğan liderliğinde türkiyemiz tarih yazıyor. tüm insanımızın gurur duyması, sevinmesi lazım

Yorum Beğen143
Yorum Beğenme68
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Turmp başta tüm dünya kabul ediyor ki, erdoğan liderliğinde türkiyemiz tarih yazıyor. tüm insanımızın gurur duyması, sevinmesi lazım. kimileri siyasi hırsları nedeni ile bu başarıları değersizleştiriyor, yok israil ve abd nin alan açması ile muhalifler, rejimi devirdi vs dediler. oysa, yeni yönetim sayesinde türkiyenin etkisinin artmasından en rahatsız olan israilin kendisidir.

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme45
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Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Bu adamlar Türkiye'yi övmeye başlamışlarsa reis kesin bişe vermiştir bunlar menfaati olmasın babasini bile tanımazlar tamam anlaşma sağlandı reis bir dönem daha ağzımıza scacak hele ekremide nie hapse attırdığı belli oldu

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme45
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Trump başta tüm dünya kabul ediyor ki, erdoğan liderliğinde türkiyemiz tarih yazıyor. tüm insanımızın gurur duyması, sevinmesi lazım. kimileri siyasi hırsları nedeni ile bu başarıları değersizleştiriyor, yok israil ve abd nin alan açması ile muhalifler, rejimi devirdi vs dediler. oysa, yeni yönetim sayesinde türkiyenin etkisinin artmasından en rahatsız olan israilin kendisidir.

Yorum Beğen21
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Haber Yorumlarımehmet:

abd olmasa harcarlar demkki reisde bişey yok. yatın turmpa dua edin yoksa..

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Haber YorumlarıAlkurt:

Turp un hanimi Türk..tabii ki Turklere iyi davranacak

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

NE AMERIKANE TURKIYE NE ISRAIL..HIC BIRINE INANMAYIN..ORDA SILAHCILIK OYNAYIP ILKELERINDE PRIM YAPICAKLAR..KOLTUKLARI SAGLAMLAŞCAK..HEPSI PARAZIT..OLAN HALKA OLUYOR ..YÖNETICILERI IYI ANALIZ EDEMIYORUZ

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Haber YorumlarıZargana Necmi:

Tam da bizim toplumumuzun seveceği, rahat kaldırılacağı türden haberler, sesimiz de çıkmıyor, kapalı kapılar ardında neler dönüyor?

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Siyasal islamcilar abd gudumludur ulkelerin altini oymak icin hortlatilmıstir

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp abd ninsiyasal islam u,qntisi tabiki swver ne derse yqpiyor 1961 de kurulan musluman kardeslerin turkiyedeki uzantisi sovywt rusyayq karsi kuruldu feto da ayni paket icerisndne abd nin yaptiklairno bilmesek inanacagiz akp nin ovdugu adama iyi denirmi hic suriyedeki artan etkisi dedigi pkk devletini kabul etmesinden kaynaklaniyor ic kamuoyunda zor duruma dusen erdogani kurtarip yoluna devam etmek istiyorlar bir insana iyi demek icin trup un sozlerine mi muhtactiniz

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