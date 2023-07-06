İsrail Mahkemesi, Filistinli otistik İyad Hallak'ı öldüren polisin beraatine karar verdi

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 2020'de Filistinli otistik İyad Hayri Hallak'ı ateş ederek öldüren polisin 'kendini koruma güdüsüyle' hareket ettiği yönündeki savunmasını kabul ederek, beraatine karar verdi. Kararın ardından, polis memurunun yakınları sevinç yaşarken, Hallak'ın annesi tepki gösterdi.

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 2020'de Filistinli otistik İyad Hayri Hallak'ı ateş ederek öldüren polisin "kendini koruma güdüsüyle" hareket ettiği yönündeki savunmasını kabul ederek, beraatine karar verdi.

Doğu Kudüs'teki Bölge Mahkemesinde görülen davaya ismi açıklanmayan polis memuru yüzü maskeli katıldı.

Mahkeme "polisin, kendisini korumak için ateş ettiği" savunmasını kabul ederek, "polis memurunun silahlı bir teröristle karşı karşıya olduğu yönünde bir hataya kapıldığını ve İyad'ın özel ihtiyaçları olan masum biri olduğunu bilmediğini" değerlendirerek, beraatine hükmetti.

Kararın ardından, duruşma salonunda bulunan polis memurunun yakınları sevinç yaşarken, Filistinli Hallak'ın annesi "Hepiniz teröristsiniz. Benim oğlum toprağın altında." diye tepki gösterdi.

Mahkeme salonu önünde gözyaşlarına hakim olamayan Rana Hallak, oğlunun sakin mizaçlı olduğunu ve siyasete karışmadığını dile getirdi.

Anne Hallak, oğlunu unutacağını düşündüklerini ama onu her gün daha da özlediğini anlattı.

İyad Hallak'ın babası Hayri Hallak da 3 yıldır mahkemeyi izlediklerini ama sonucun değişmediğini belirterek "İsrail polisi, ilk başta onu ayağından vurdu. Öğretmeni yanına geldi ve özel ihtiyaçları olduğunu söyledi, dinlemediler ve onu bir daha vurdular." dedi.

Hayri Hallak, oğullarının katilinin ceza alması için "tüm hukuki yolları" deneyeceklerini kaydetti.

"Mahkeme değil tiyatroydu"

İyad Hallak'ın ailesinin Avukatı Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı gün otizmli İyad'ın gerçek mermiyle yaralandıktan sonra yere düştüğünde de iki el daha ateş edildiğini belirtti.

Mahkemenin İyad Hallak'ın katilini bugün "kendisini savunduğu" gerekçesiyle akladığını ifada eden Zabarka, "Bugünkü duruşma bir mahkeme değil tiyatroydu. İsrail makamları zamanla İyad'ın ailesinin bu davayı unutacağını düşündü ama aile 3 yıldır tüm duruşmaları takip etti. Bu hukuki bir karar değil bilakis Filistin halkına karşı suç işlenmesini meşrulaştıran bir hükümdür." değerlendirmesinde bulundu.

Zabarka, davanın Emniyet Teşkilatı'ndaki polisin eylemlerini soruşturan birim tarafından kamu davası olarak açıldığına işaret ederek, söz konusu kararı, bu birimin "temyize taşıması gerektiğini" vurguladı.

Öte yandan aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kararın ardından, sosyal medya hesabında, hükümetin ve kendisinin "İsrail'i canıyla koruyan güvenlik güçlerini sonuna kadar desteklediği" paylaşımında bulundu.

Filistinli otistik Hallak'ın öldürülmesi

İyad Hayri Hallak (32), 30 Mayıs 2020'de Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle 'dur' ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" gerekçesiyle vurulan Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.

İsrail basınına bu dönemde yansıyan polis yetkilisi ifadesinde, "Filistinli gencin vurulduğu anda kendilerine karşı herhangi bir tehdit oluşturmadığı ve ateş edilmesini gerektirecek bir durumun olmadığı" yansımıştı. İfadesi aktarılan yetkili, "Hallak'ı vuran polise birkaç defa ateş etmemesi uyarısında bulunduğunu" kaydetmişti.