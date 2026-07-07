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İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi

İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi
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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Haddasa beldesine ses bombaları attı, Beyt Yahun ve Konin beldelerini topçu atışlarıyla hedef aldı.

İSRAİL'in, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline saldırı düzenlediği bildirildi.

Lübnan basını, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Nebatiye'ye bağlı Haddasa beldesine art arda 4 ses bombası attığını duyurdu. İsrail ordusunun, Nebatiye'nin Beyt Yahun beldesini topçu atışlarıyla hedef aldığı ve eş zamanlı Konin beldesinde patlatma gerçekleştirdiği de belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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