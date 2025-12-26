İsrail Lübnan'da İran'ı hedef aldı, Kudüs Gücü'nün bir üyesini öldürdü

İsrail ordusu, Lübnan'da düzenlenen bir saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün bir üyesini öldürdüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, öldürülen Hüseyin Mahmud Mürşid el-Cevhari'nin, Kudüs Gücü'nün özel operasyon birimine (840) mensup olduğu duyuruldu.

Açıklamada, el-Cevhari'nin, bu gücün komutası altında "son yıllarda Suriye ve Lübnan cephelerinde İsrail'e karşı eylemlerin planlanması ve uygulanmasında rol oynadığı" belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın Nasriyah bölgesindeki operasyonu, iç güvenlik ve istihbarat servisi Şin Bet ile işbirliği içinde düzenlediğini kaydetti.

Lübnan Hizbullahı ile İsrail arasındaki son savaş 13 ay sürmüş, taraflar arasında geçen yıl ateşkes ilan edilmişti.

Ancak İsrail ordusu özellikle ülkenin güneyi başta olmak üzere Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Bombardımanlar eşliğinde düzenlenen saldırılarda silahlı insansız hava araçları da kullanılıyor.

Lübnan hükümeti 25 Aralık'ta, İsrail'in saldırında üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düşman İsrail, bugün Hermel bölgesindeki Huş el-Seyyid Ali kasabasında düzenlediği saldırıda bir araçtaki iki kişiyi öldürdü" denildi.

Bakanlık daha sonra, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Selam'a düzenlediği bir saldırıda bir kişiyi daha öldürdüğünü duyurdu.

Kudüs Gücü'nün 840. Birimi hakkında neler biliniyor?

840, Kudüs Gücü'nün en gizli birimlerinden biri.

Bu birimin İstihbaratin yanı sıra dört başka kolu olduğu; birinin İranlı muhalifleri hedef aldığı, diğer kollarının ise bölgesel düzeyde Kafkasya ve Asya, Orta Doğu ve Afrika, Amerika ve Avrupa şeklinde örgütlendiği bildiriliyor.

İsrail'e göre 840. Birim, Kudüs Gücü, "İran'ın İsrail'e karşı terör operasyonlarını yönlendirmek ve yürütmekle sorumlu".

İsrail yetkilileri, bu özel operasyon biriminin başında Asghar Bagheri ve yardımcısı Muhammed Rıza Ensari'nin olduğıunu söylüyor.

ABD ve İngiltere daha önce Kudüs Gücü'nün 840. Birimi'ne yaptırım uygulamıştı.

İki yıl önce İngiliz ITV televizyonunda, 840. Birim üyelerinin, "Iran International kanalının iki sunucusunu öldürmeye teşebbüs ettiğini" bildirdiği bir haber yayımlamıştı.

Haber sonrası İngiltere, ABD ile koordinasyon içinde bu birime ve komutanı Muhammed Ensari'ye yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Avrupa Konseyi de yaklaşık beş ay önce, Ensari'ye, "eleştirel gazetecilerin öldürülmesini emrettiği" gerekçesiyle yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.