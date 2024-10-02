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İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da artan gerginlikten derin endişe duyduğunu söylemiş ve acil itidal çağrısında bulunmuştu. İsrail bu çağrı sonrası Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ettiklerini ve ülkeye girişine yasak koyduklarını duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da artan gerginlik ve İsrail'in saldırıları hakkında derin endişe duyduğunu belirterek, acil itidal çağrısında bulunmuştu. Guterres, Lübnan Başbakanı ile yaptığı görüşmede, tüm BM sisteminin Lübnan'a destek olmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

İSRAİL "İSTENMEYEN ADAM" İLAN ETTİ

Guterres'in yaptığı itidal çağrısı Tel Aviv yönetimini ise epey kızdırdı. İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkeye girişini yasakladı.

"İRAN'IN SALDIRISINI YETERİNCE KINAMADI" SUÇLAMASI

İsrail'in, Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek, İran'ın dünkü füze saldırısını "yeterince kınamadığı" için bu kararı aldığı bildirildi.

İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladıBM Genel Sekreteri Antonio Guterres.

"GUTERRES, BM TARİHİNDE BİR LEKE OLARAK HATIRLANACAKTIR"

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Genel Sekreter Guterres hakkında, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün İsrail'de istenmeyen kişi ilan edildi ve ülkeye girişi yasaklandı. İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kesin bir dille kınayamayan biri, İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor demektir.

Bu Genel Sekreter, 7 Ekim'de Hamas tarafından gerçekleştirilen katliamı ve cinsel vahşeti henüz kınamamış ve Hamas'ın terör örgütü ilan edilmesi için herhangi bir çaba sarf etmemiştir. Hamas, Hizbullah, Husiler ve şimdi de küresel terörün anavatanı olan İran'dan teröristlere, tecavüzcülere ve katillere destek veren bir Genel Sekreter, BM tarihinde bir leke olarak hatırlanacaktır. İsrail, Guterres olsun ya da olmasın, vatandaşlarını savunmaya ve ulusal onurunu korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (8)

Centilman com:

Vefa yahudisi şimdi yorum yazar

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Nurullah Akarslan:

Turk dostu yahudi azdir, yahudi dostu türk coktur. çünkü tarlamizı derin sürmüşler. Şevki karabekiroğlu

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JokerAllame:

Lübnan acil boşalt dediği yerleri yoksa kötü yapacak bunlar..

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Ferhat ülker:

İsrail yüzyıl önce kurguladığı plana uygulamaya koydu önce Müslüman devletlerin başına Amerikan piyonlarını koydular sonra İsrail yavaş yavaş savaşarak genişleyecek ve hiçbir müslüman bir şey yapmayacak

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Ercan Sönmez:

Zaten Birleşmiş Milletler diye bir yapının olmaması lazım. Ne işe yarıyor ki. Dünyanın karerinin sadece beş ülkenin ağzından çıkacak sözlere bağlı olması çok üzücü. Demokrasiyi başlarının tacı yapanların demokrasi anlayışı... Ne diyor İzzetbegoviç: " Bak evlat! Batı hiç bir zaman uygar olamamıştır."

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Mustafa Yörükoglu:

Siyonizm yahudi taraftarlarının her yorumunu burda yayınlayın bizim yorumlara gelince engel koyun sizi kınıyorum Haberler.com.

3
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