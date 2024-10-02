İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da artan gerginlik ve İsrail'in saldırıları hakkında derin endişe duyduğunu belirterek, acil itidal çağrısında bulunmuştu. Guterres, Lübnan Başbakanı ile yaptığı görüşmede, tüm BM sisteminin Lübnan'a destek olmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

İSRAİL "İSTENMEYEN ADAM" İLAN ETTİ

Guterres'in yaptığı itidal çağrısı Tel Aviv yönetimini ise epey kızdırdı. İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkeye girişini yasakladı.

"İRAN'IN SALDIRISINI YETERİNCE KINAMADI" SUÇLAMASI

İsrail'in, Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek, İran'ın dünkü füze saldırısını "yeterince kınamadığı" için bu kararı aldığı bildirildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres.

"GUTERRES, BM TARİHİNDE BİR LEKE OLARAK HATIRLANACAKTIR"

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Genel Sekreter Guterres hakkında, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün İsrail'de istenmeyen kişi ilan edildi ve ülkeye girişi yasaklandı. İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kesin bir dille kınayamayan biri, İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor demektir.

Bu Genel Sekreter, 7 Ekim'de Hamas tarafından gerçekleştirilen katliamı ve cinsel vahşeti henüz kınamamış ve Hamas'ın terör örgütü ilan edilmesi için herhangi bir çaba sarf etmemiştir. Hamas, Hizbullah, Husiler ve şimdi de küresel terörün anavatanı olan İran'dan teröristlere, tecavüzcülere ve katillere destek veren bir Genel Sekreter, BM tarihinde bir leke olarak hatırlanacaktır. İsrail, Guterres olsun ya da olmasın, vatandaşlarını savunmaya ve ulusal onurunu korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.