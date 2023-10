İsrail'le ilgili skandal iddia: Hamas operasyonuna ilişkin istihbarat alındı ama detaylara ulaşılamadı

Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu İsrail'in istihbarat zayıflığı iddialarını beraberinde getirdi. ABD'li New York Times gazetesi, İsrail'in operasyona ilişkin istihbarat aldığını ancak detayların belli olmadığını öne sürdü.

Hamas'ın İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu sonrasında dünyanın en iyi istihbarat servisleri arasında gösterilen Mossad'ın bunu nasıl kaçırdığı konusu tartışılırken, ABD merkezli "New York Times", " İsrail'in savunma başarısızlıkları Hamas ve Gazze'ye yönelik stratejiyi değiştirebilir" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde İsrail'in operasyonla ilgili istihbarat bilgilerine sahip olduğu ancak detaylara ulaşılamadığı iddia edildi.

"İSRAİLLİ SAVUNMA YETKİLİLERİ ŞAŞKIN"

Hamas militanlarının İsrail topraklarına girmek ve ayrılmak için kullandığı bazı yöntemlerin, İsrailli savunma yetkililerini şaşırttığına dikkat çekilen haberde, İsrail'in şimdiye kadar Hamas ve Gazze'yi istihbarat ağına dayanan bir stratejiyle izole ettiği ancak cumartesi sabahı gerçekleşen saldırılarla bu stratejinin çöktüğü ifade edildi. Gazeteye konuşan üst düzey 4 savunma yetkilisi, istihbarat güçlerinin son aylarda İran ve bağlantılı militanların İsrail'deki iç tartışmaları bir zayıflık işareti olarak gördüklerini, yeni bir askeri çatışmanın çıkabileceği uyarısında bulunduğunu belirtti.

"OPERASYONLA İLGİLİ NET RESİM ÇİZİLEMEDİ"

Yetkililerden biri, İsrail istihbaratının Hamas'ın büyük bir operasyon hazırlığında olduğuna dair bazı emareler tespit ettiğini ancak net resim çizilemediğini söyledi. İsrailli yetkililer, saldırının hazırlık aşamasına 250 kadar militanın dahil olduğunun düşünüldüğünü aktardı. Konuyla ilgili bilgi veren ABD'li yetkililer de, İsrail ve ABD'nin bir Hamas saldırısının mümkün olduğunu bildiğini ancak İsrail'in özel önlemler almasını gerektirecek bir durumun işaretini almadıklarını belirtti.

AMAS MİLİTAN BİR ÖRGÜTTEN LİDER KONUMDAKİ BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜ

2005'te İsrail'in Gazze'den çekilmesinin ardından Hamas'ın militan bir örgütten, bölgenin lideri konumundaki bir yapıya dönüştüğüne dikkat çeken gazete, İsrail hükümetlerinin bu süreçte kara operasyonları yapmaktan çekindiğini, bunun yerine hava saldırıları ve örgüt liderlerine yönelik suikast operasyonlarıyla yetinildiğine dikkat çekti. İsrailli yetkililer, Hamas ve Gazze'yi izole etmek için yürütülen bu stratejinin, grubun İran'dan para, eğitim, silah ve istihbarat desteği alarak güçlendiğinin bilinmesine rağmen sürdürüldüğünü söyledi.

SAVAŞ ÇIKABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARIDA BULUNMUŞ

Haberde, İsrail yönetiminin cumartesi gerçekleşen saldırılara güç gösterisiyle karşılık vermesinin muhtemel olduğu belirtilirken, bir savunma yetkilisi, Gazze'nin işgalinin de seçenekler arasında olduğunu ifade etti. Öte yandan Orta Doğu Medya Araştırma Enstitüsü'nün başkanı, terörle mücadele danışmanı Yigal Carmon'un, 31 Ağustos'ta, eylül veya ekim ayında İsrail'e yönelik bir savaşın çıkabileceğini yazdığı ortaya çıktı.