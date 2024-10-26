İsrail, İran ve Suriye'yi vurdu! Misilleme saldırısına 100 savaş uçağı katıldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, " İsrail'e yönelik son aylarda devam eden saldırılara yanıt olarak, şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlenmektedir" ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun, İran ve müttefiklerinden gelen gelişmeleri takip ettiği, hem saldırı hem savunma açısından tam bir hazırlık halinde olduğu belirtildi.

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