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İsrail, İran ve Suriye'yi vurdu! Misilleme saldırısına 100 savaş uçağı katıldı

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İsrail ordusu, İran'daki askeri hedeflere saldırılar düzenledi. Suriye'de belirlenen hedefleri de eş zamanlı olarak vuran ordu, "İran'a misilleme saldırısına 100 savaş uçağı katıldı" açıklamasında bulundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, " İsrail'e yönelik son aylarda devam eden saldırılara yanıt olarak, şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlenmektedir" ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun, İran ve müttefiklerinden gelen gelişmeleri takip ettiği, hem saldırı hem savunma açısından tam bir hazırlık halinde olduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

İsrail, İran ve Suriye'yi vurdu! Misilleme saldırısına 100 savaş uçağı katıldı
Haberler.com / Ayça Elal - Dünya

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Yorumlar (4)

Kara Duman:

bunun ismi savaş değil, bildiğimiz ortak tatbikat

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Rıdvan Polat:

Müslüman liderleri yıllarca saltanatlarını koltukları için çalıştılar ilkelerini savunma sistemlerini güçlendirmediler şimdi 50 ayağı tutulmuş bir şekilde düşmanın kendilerini vurmasını bekliyorlar hiçbir bokta yapamazlar artık tren raydan çıktı

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SüLeyman Kiyağ:

Dibimize kadar geldiler . Ama doğu da Kürtlere diş geçiripte , batılı kardeşlerimize erişemezler .

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Deniz Kaya:

Sırayla çevresine saldırıyor. Sira bize de gelecek,

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