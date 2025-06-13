İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığı görüntüleri yayımladı

İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığı görüntüleri yayımladı
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İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail savaş uçakları tarafından İran'a ait radar ve hava savunma füze rampası ile İran balistik füzelerinin bombalandığı anları paylaştı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının yankıları devam ederken İsrail ordusu, çok sayıda radar ve hava savunma füze rampasının imha edildiğini açıkladı.

İRAN'IN BALİSTİK FÜZELERİNİN BOMBALANDIĞI ANLAR YAYIMLANDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail savaş uçakları tarafından İran'a ait radar ve hava savunma füze rampasının imha edildiği anları paylaştı. İsrail ayrıca İran balistik füzelerini bombaladığını açıklayarak ve saldırının görüntülerini yayınladı.

İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığı görüntüleri yayımladı

İSRAİL'İN İRAN'DAKİ BİRÇOK KENTİ HEDEF ALAN SALDIRILARI

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti. Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığı görüntüleri yayımladı

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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