İsrail'in tanıma kararı sonrası yeniden gündemde! Somaliland nedir?

1991 yılında Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland'in İsrail tarafından tanınması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çok sayıda ülke İsrail'in kararına tepki gösterirken; Somali'nin toprak bütünlüğünün sağlanması için uluslararası çağrılar yapıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdığını duyurması yeni bir tartışmanın fitilini alevledi.

1991'DE AYRILDIĞI İLAN ETTİLER

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu. Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGULANIYOR

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'İN SOMALİLAND KARARINA TEPKİ GELMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Somaliland bölgesini bağımsız bir devlet olarak tanıdığı yönündeki açıklamaya tepki göstermişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklamanın Tel Aviv yönetiminin hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil ettiğini bildirmişti.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Somali'den tek taraflı ayrı kararı alan Somaliland'i tanıma kararına tepki gösteren Erdoğan, "İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

