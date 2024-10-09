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İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama

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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a yeni bir hava saldırısı düzenledi. İsrail basını, saldırının hedefinde İran ve desteklediği gruplar olduğunu iddia etti. İran'dan yapılan açıklamada ise "Saldırıda ölen ve yaralananlar arasında İran vatandaşı yok" denildi.

İran'dan İsrail'e ateşlenen füzelerin ardından yaklaşık 10 gündür bölgede süren gerilim giderek tırmanıyor. Tüm dünya İsrail'in İran'a yapacağı misillemeye kilitlenmişken İsrail, Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına arttırarak devam ediyor. İran'ın saldırısından sonra Suriye'de nokta atışı hava saldırıları düzenlemeye başlayan İsrail bugün başkent Şam'da bir binaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama

CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın batısındaki Mezzah'daki bir binaya düzenlediği hava saldırısında can kaybı arttı. Suriye basını, saldırıda hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralıların sayısı ise 11'e yükseldiğini aktardı.

İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama

İSRAİL BASINI: HEDEFTE İRAN VE DESTEKLEDİĞİ GRUPLAR VARDI

İsrail basınında yer alan haberlerde, saldırının hedefinde İran ve desteklediği gruplardan gelen silahları Hizbullah'a ulaştırmakla görevli Hizbullah'ın 4400 numaralı biriminden üst düzey bir yetkili olduğu ifade edildi. Suriye basınında yer alan haberlerde ise saldırının hedefinde İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerinin olduğu öne sürülmüştü. Saldırının düzenlediği binanın, İran Büyükelçiliğine birkaç yüz metre mesafede olduğu aktarıldı.

İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama

İRAN: ÖLEN VE YARALANANLAR ARASINDA İRAN VATANDAŞI YOK

İran'ın Şam Büyükelçiliği, İsrail'in büyükelçilik yakınlarında bir binaya düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar arasında İran vatandaşının olmadığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Şam'ın merkezinde sivil bir binaya düzenlediği füze saldırısında sivilleri hedef aldığı ifade edildi. İran resmi haber ajansı IRNA İsrail'in Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef aldığını duyurmuştu. Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde ise "Şam'daki Mezze Mahallesi'nde bir apartman binası hedef alındı ve ilk bilgilere göre yaralılar var." ifadesine yer verilmişti.

İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

Suriye İsrail İran Şam

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