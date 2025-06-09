İsrail'in Madleen Gemisi'ne saldırdığı an! Kimyasal sıvı püskürtüler

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve bu gece Gazze karasularına giren Madleen Gemisi, İsrail askerleri tarafından alıkonuldu.

12 KİŞİ İLE İLETİŞİM KOPTU

Geminin içindeki 11 aktivist ve 1 gazeteciden haber alınamazken, iletişim tamamen koptu. Aktivistler arasında yer alan Yasemin Acar sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla dünyaya seslendi.

YASEMİN ACAR SALDIRI ANINI DÜNYAYA DUYURDU

İsrail askerlerinin gemiyi alıkoyduğu sırada konuşan Acar, "Şu anda teknelerimizi durduruyorlar. Lütfen tetikte olun. Silahımız yok. Tehdit oluşturmuyoruz. Yanımızda yalnızca insani yardım var. Teknede 12 kişiyiz. Dikkatli olun. Şu anda etrafımız gemilerle çevrili. Bu yüzden lütfen sesinizi yükseltin." ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Alman aktivist, "Bir kez daha söylüyoruz: Tehdit oluşturmuyoruz. Silahımız yok. Yanımızda yalnızca açlık çeken bir halka ulaştırılmak üzere insani yardım var. 2 milyon insan. Ablukayı kaldırın. Kuşatmayı sona erdirin. Soykırımı hemen durdurun. Hemen, ki biz de bunu yapmak zorunda kalmayalım. Hükûmetlerinize bunu yapmaları için baskı yapın ki biz yapmak zorunda kalmayalım." diyerek dünyadaki diğer devletlere çağrıda bulundu.

"AKTİVİSTLER KAÇIRILDI"

İsrail ordusunun Madleen gemisine müdahale ettiği belirtilen Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun açıklamasında, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı" denildi.

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın paylaştığı kısa videoda ise İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuluyor.

İSRAİL ORDUSU GEMİYE BEYAZ RENKLİ KİMYASAL BİR SIVI DÖKTÜ

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun hesabından paylaşılan videoda, İsrail ordusuna ait dronların geminin üzerinde uçtuğu belirtildi.

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur" dedi.

Paylaşılan videoda yüzünü kapatan Acar, sıvı sebebiyle gözlerinin yandığını söyledi. Acar, daha önce yaptığı açıklamada, yelkenlide meydana gelen yanlış alarmı anlattı.

İsrail'in gemiyi durdurmak istediğine dikkati çeken Acar, geminin etrafını saran botların İsrail'in gözdağı yöntemi olduğunu düşündüklerini belirtti.