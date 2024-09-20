Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu

İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknoloji girişimcisi Rinson Jose, Hizbullah'a yönelik çağrı cihazı saldırıları gününden beri kayıp. Jose'nin farkında olmadan bu cihazların temininde rol oynadığı düşünülüyor. Bulgaristan'da kayıtlı şirketiyle Tayvan'dan parça alıp üretimde bulunduğu iddia ediliyor. Norveç'te yaşayan Jose'nin ABD'ye iş seyahatine çıktığı, o günden beri haber alınamadığı belirtiliyor. Bombalarla doğrudan bağlantısı henüz bilinmiyor.

Rinson Jose adlı 39 yaşındaki bir teknoloji girişimcisi, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik çağrı cihazı saldırılarının gerçekleştiği günden beri kayıp. Jose'nin, farkında olmadan bu saldırılarda kullanılan cihazların temin edilmesine yardımcı olduğu düşünülüyor.

Jose, Bulgaristan'da kayıtlı Norta Global Ltd şirketinin sahibi. Bu şirketin Tayvan'dan parça alıp çağrı cihazlarının üretiminde rol oynadığı iddia ediliyor. Ancak Bulgar yetkililer, ülkelerinde böyle bir üretim yapılmadığını açıkladı.

Hint asıllı olan Jose, 2012'den beri Norveç'te yaşıyor ve Norveç vatandaşı. Oslo'da eşiyle birlikte yaşayan Jose, birkaç şirket yönetiyor ve bir medya grubunda çalışıyor.

Arkadaşları ve iş arkadaşları, Jose'nin ABD'ye iş seyahatine gittiğini, ancak o zamandan beri kendisinden haber alınamadığını söylüyor. Orta Doğu'daki olaylar nedeniyle korkmuş olabileceği ve bu yüzden aramalara cevap vermediği düşünülüyor.

Jose'nin çağrı cihazı bombalarıyla doğrudan bir bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Norveç polisi, ortaya çıkan bilgiler ışığında ön soruşturma başlattı.

Olayın ciddiyeti nedeniyle Jose'nin yakın çevresi endişeli. Komşuları onu yazdan beri görmediklerini belirtiyor. Arkadaşları, Jose'nin toplumda sevilen, "büyük kalpli" biri olduğunu söylüyor.

Bu karmaşık durum, uluslararası bir soruşturmaya dönüşebilir. Şu an için Jose'nin nerede olduğu ve olaylardaki rolü belirsizliğini koruyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Bulgaristan Teknoloji Güvenlik 3-sayfa Norveç Tayvan Lübnan Lübnan İsrail Hukuk Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu

Hizbullah'tan misilleme! İsrail'in siber saldırıları sonrası harekete geçtiler

 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü

 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki
Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik kredisi başvuru ekranı! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? FB-GS DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı? MAL kan grubu nedir? MAL kan grubu kimlerde var, özellikleri neler? (MAL kan grubu açılımı) Urfi Çetinkaya neden, ne zaman öldü? Urfi Çetinkaya ölüm sebebi ne? Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu! Soğuk cüzdan nedir, nasıl alınır? Soğuk cüzdan nasıl kullanılır, amacı nedir? Urfi Çetinkaya kimdir? Urfi Çetinkaya öldü mü? HAFTA SONU HAVA DURUMU 21-22 EYLÜL | Hafta sonu yağmur var mı? İl il hava durumu raporu! Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });