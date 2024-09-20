İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu

Rinson Jose adlı 39 yaşındaki bir teknoloji girişimcisi, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik çağrı cihazı saldırılarının gerçekleştiği günden beri kayıp. Jose'nin, farkında olmadan bu saldırılarda kullanılan cihazların temin edilmesine yardımcı olduğu düşünülüyor.

Jose, Bulgaristan'da kayıtlı Norta Global Ltd şirketinin sahibi. Bu şirketin Tayvan'dan parça alıp çağrı cihazlarının üretiminde rol oynadığı iddia ediliyor. Ancak Bulgar yetkililer, ülkelerinde böyle bir üretim yapılmadığını açıkladı.

Hint asıllı olan Jose, 2012'den beri Norveç'te yaşıyor ve Norveç vatandaşı. Oslo'da eşiyle birlikte yaşayan Jose, birkaç şirket yönetiyor ve bir medya grubunda çalışıyor.

Arkadaşları ve iş arkadaşları, Jose'nin ABD'ye iş seyahatine gittiğini, ancak o zamandan beri kendisinden haber alınamadığını söylüyor. Orta Doğu'daki olaylar nedeniyle korkmuş olabileceği ve bu yüzden aramalara cevap vermediği düşünülüyor.

Jose'nin çağrı cihazı bombalarıyla doğrudan bir bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Norveç polisi, ortaya çıkan bilgiler ışığında ön soruşturma başlattı.

Olayın ciddiyeti nedeniyle Jose'nin yakın çevresi endişeli. Komşuları onu yazdan beri görmediklerini belirtiyor. Arkadaşları, Jose'nin toplumda sevilen, "büyük kalpli" biri olduğunu söylüyor.

Bu karmaşık durum, uluslararası bir soruşturmaya dönüşebilir. Şu an için Jose'nin nerede olduğu ve olaylardaki rolü belirsizliğini koruyor.