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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 333'e yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 333'e yükseldi
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LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 333'e yükseldiğini bildirdi.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 333'e yükseldiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına dair son verileri paylaştı. Söz konusu dönemde İsrail saldırılarında hayatını kaybednelerin sayısı 4 bin 333'e yükseldi, 12 bin 236 kişi yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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