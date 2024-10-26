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İsrail medyası duyurdu: İsrail, İran'ı vuruyor

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İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, başkent Tahran'da bazı patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İsrail medyası da geçtiği haberlerde, İsrail'in İran'ı vurduğunu doğruladı. İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

Ortadoğu'da günlerdir beklenen İsrail'in İran misillemesinin başladı. Fars Haber Ajansı, İran'ın başkenti Tahran ve Kerec'de 19 patlama olduğunu duyurdu. İsrail medyası da, ülkeleri tarafından İran'ın vurulmaya başladığını duyurdu.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU PATLAMA HABERLERİNİ DOĞRULADI

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, "Birkaç dakika önce Tahran'da patlama sesleri duyuldu." ifadelerine yer verildi. İran devlet televizyonu da başkent Tahran'daki patlama haberlerini doğruladı. Henüz konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı. İsrail medyası da İran'ın vurulduğu haberini doğruladı.

İSRAİL MEDYASI, İRAN PLANININ ONAYLANDIĞINI DUYURMUŞTU

İsrail devlet televizyonu dün yayınladığı haberinde, Gallant ve Halevi, İran'a saldırı planlarını onayladığını duyurmuştu. Saldırının gerçekleştirileceği tarih için İsrail hükümetinin kararı ve onayının beklendiği ifade edilmişti.

1 EKİM'DEN BU YANA İSRAİL'İN MİSİLLEMESİ BEKLENİYORDU

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti. ABD'nin Tel Aviv'den İran'a yapacağı saldırıyı "yumuşatmasını" istediği iddia edilmişti.

İsrail medyası duyurdu: İsrail, İran'ı vuruyor
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

Güvenlik Politika Tel Aviv Tahran İsrail Dünya İran

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Yorumlar (1)

Seydo:

Kahve kola içmeyenler, hamburger yemeyenler.. sizin strateji tırt çıktı.

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