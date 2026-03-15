İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

İsrail Hava Kuvvetleri, İran'a hava saldırısı düzenlemek üzere yola çıkan F-35I savaş uçaklarının görüntülerini yayınladı.

İSRAİL, İRAN'I F-35'LERLE VURACAK

İsrail ile İran arasındaki gerilimde kritik bir eşik aşıldı. İsrail ordusu, İran'daki hedeflere yönelik operasyon düzenlemek üzere havalanan F-35I "Adir" savaş uçaklarının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Gelişmiş radar görünmezliği teknolojisine sahip olan bu uçakların, bölgedeki stratejik noktaları hedef almak amacıyla havalandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, operasyonun İran'ın askeri kapasitesini kısıtlamaya yönelik olduğu vurgulanırken, F-35I jetlerinin bu görevde aktif rol aldığı teyit edildi. Sosyal medyada ve resmi kanallarda paylaşılan görüntülerde, tam mühimmatlı uçakların üslerinden ardı ardına havalandığı anlar yer aldı.

F-25I SAVAŞ UÇAKLARI

İsrail'in "Adir" (Görkemli) olarak adlandırdığı F-35I savaş uçakları, standart F-35A modelinden farklı olarak İsrail'in kendi yazılım ve donanım sistemlerini entegre etmesine izin verilen tek özel varyanttır. Bu uçaklar, bölgedeki gelişmiş hava savunma sistemlerini (S-300 ve S-400 gibi) etkisiz hale getirmek için özel olarak geliştirilmiş Elbit Systems yapımı yerli elektronik harp paketlerine ve İsrail üretimi mühimmatları (Spice, Python-5 gibi) taşıyabilen "tak-çalıştır" mimarisine sahiptir. Ayrıca, gövdeye entegre edilebilen özel yakıt tankları sayesinde havada yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan İran gibi uzak hedeflere ulaşabilen bu jetler, sadece bir savaş uçağı değil, aynı zamanda diğer dost platformlara gerçek zamanlı veri aktaran gelişmiş bir "uçan karargâh" ve sensör ağı görevi görmektedir.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: Haberler.com