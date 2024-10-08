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İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin yarın gerçekleştirileceğini açıkladı. Deniz Kuvvetleri'ne ait iki geminin bugün Beyrut'a doğru yola çıkması öngörülüyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Lübnan'a kara harekatı başlattığını duyurmuştu.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Türkiye, İsrail'in günlerdir bomba üstüne bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşları için harekete geçti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ülkeden ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin yarın gerçekleştirileceği ifade edildi.

"GEMİLERİMİZİN TOPLAM KAPASİTESİ 2 BİN YOLCUDUR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; "Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır. Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut'a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur.

TAHLİYE İŞLEMLERİ İZLEYEN GÜNLERDE DEVAM EDEBİLİR

Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır. Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir.

Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan'a nakledeceklerdir."

İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Dışişleri Bakanlığı Politika Gündem Beyrut Lübnan İsrail Dünya

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