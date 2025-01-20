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İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktığı anlar kamerada

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Ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, 3 İsrailli esiri serbest bıraktı. Hamas'ın adımının ardından İsrail'den de beklenen hamle geldi ve 90 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. Filistinlilerin cezaevinden ayrıldığı anlar amatör kamerayla görüntülenirken, Batı Şeria'da ise otobüsleri coşkulu kalabalık karşıladı.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 90 Filistinli tutuklunun serbest bırakıldığını duyurdu.

İSRAİL'DEN BEKLENEN ADIM GELDİ

Hamas'ın İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 3 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından, İsrail'den beklenen adım geldi.

İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktığı anlar kamerada

90 FİLİSTİNLİ SERBEST

İsrail Hapishane Hizmetleri Servisi'nden (IPS) yapılan açıklamada, Hamas tarafından serbest bırakılan 3 esir karşılığında Batı Şeria'daki Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofer Askeri Hapishanesi'nde tutulan 90 Filistinli tutuklunun serbest bırakıldığı bildirildi.

CEZAEVİNDEN AYRILDIKLARI AN KAMERADA

Filistin basını serbest bırakılan tutukluların 69'unun kadın, 20'sinin çocuk, birinin ise genç yaşta olduğunu duyururken, özgür kalan Filistinlilerden 78'inin işgal altındaki Batı Şeria'dan, 12'sinin ise işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olduğu bildirildi. 90 kişinin otobüslerle cezaevinden ayrıldığı anlar ise amatör kameralara yansıdı.

İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktığı anlar kamerada

COŞKULU KALABALIK KARŞILADI

Serbest bırakılan Filistinliler, Batı Şeria'nın Beitunia beldesine ulaştı. Kızılhaç'a ait otobüslerle beldeye gelen Filistinliler, coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.

HAMAS, 3 İSRAİLLİ ESİRİ SERBEST BIRAKMIŞTI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile 3 İsrailli esiri serbest bırakmıştı. İsrail ordusu, serbest bırakılan Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher'in İsrail'e vardığını açıklamıştı. Gözler, anlaşma kapsamında ilk etapta 90 Filistinli tutukluyu serbest bırakmayı taahhüt eden İsrail'e çevrilmişti.

İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktığı anlar kamerada
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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