İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas'tan geldi
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşması saat 05.00 itibarıyla yürürlüğe girerken dikkat çeken bir çağrı da Hamas'tan geldi. Üst düzey bir yetkili, Gazze'de de ateşkes yapmaya hazır olduklarını duyururken "Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara, Hamas'ın bir ateşkes anlaşmasına ve esir takasına yönelik ciddi bir mutabakata hazır olduğunu bildirdik" dedi.
Hamas üst düzey bir yetkilisi, İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'da sağlanan ateşkesi olumlu karşılayarak, Gazze'de de ateşkes yapmaya hazır olduklarını açıkladı.
İSRAİL'İ SUÇLADILAR
Yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara, Hamas'ın bir ateşkes anlaşmasına ve esir takasına yönelik ciddi bir mutabakata hazır olduğunu bildirdik" dedi ve anlaşmanın sağlanamamasında İsrail'i suçladı.
YETKİLİLER SİNYALİ VERMİŞTİ
ABD ve İsrail yetkilileri, Lübnan'daki ateşkesin ardından Hizbullah'ın askeri desteğinin kesilmesinin, Hamas'ı barış istemeye yönlendirebileceği umudunu dile getirmişti. Kudüs'e göre, Hamas uzun süredir ateşkes istediğini söylese de rehineler konusunda İsrail'in taleplerini kabul etmeye yanaşmıyor.
Uluslararası arabulucular ise, İsrail'in Gazze'de asker bulundurma konusundaki taleplerinin de bir engel oluşturduğunu belirterek, çıkmazın sorumluluğunu her iki tarafa da yüklüyor.