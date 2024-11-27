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İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas'tan geldi

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İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşması saat 05.00 itibarıyla yürürlüğe girerken dikkat çeken bir çağrı da Hamas'tan geldi. Üst düzey bir yetkili, Gazze'de de ateşkes yapmaya hazır olduklarını duyururken "Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara, Hamas'ın bir ateşkes anlaşmasına ve esir takasına yönelik ciddi bir mutabakata hazır olduğunu bildirdik" dedi.

Hamas üst düzey bir yetkilisi, İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'da sağlanan ateşkesi olumlu karşılayarak, Gazze'de de ateşkes yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

İSRAİL'İ SUÇLADILAR

Yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara, Hamas'ın bir ateşkes anlaşmasına ve esir takasına yönelik ciddi bir mutabakata hazır olduğunu bildirdik" dedi ve anlaşmanın sağlanamamasında İsrail'i suçladı.

YETKİLİLER SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD ve İsrail yetkilileri, Lübnan'daki ateşkesin ardından Hizbullah'ın askeri desteğinin kesilmesinin, Hamas'ı barış istemeye yönlendirebileceği umudunu dile getirmişti. Kudüs'e göre, Hamas uzun süredir ateşkes istediğini söylese de rehineler konusunda İsrail'in taleplerini kabul etmeye yanaşmıyor.

Uluslararası arabulucular ise, İsrail'in Gazze'de asker bulundurma konusundaki taleplerinin de bir engel oluşturduğunu belirterek, çıkmazın sorumluluğunu her iki tarafa da yüklüyor.

İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas'tan geldi
Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

hamas, Hizbullah 50 000 insan öldü, ne kazandınız, şimdi ateşkes istiyorsunuz, atalar boşa dememiş bükemediğin bileği öpeceksin

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

gariplerim RABB'im yardımcınız olsun ????

Yorum Beğen48
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Haber YorumlarıYasar Unal:

Bravo gerçekten. İran'ın amaçları uğruna bölgeyi yerle bir ettirdiniz. Çoğu çocuklardan oluşan binlerce masum insan öldü. Daha fazlası yaralandı. Taş üstünde taş kalmadı. Şimdi de ateşkes/barış manevraları...Daha önce aklınız nerdeydi?

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Haber YorumlarıMahmut:

asarız keseriz biçeriz diyordunuz ne oldu size ne kazandırdı kan ve göz yaşından başka hizbullah hamas iran bize saldırında görelim diyordu gördük neler oldu kuru kabadayılıkla olacak işler değil bunlar aklınızı başınıza alın üretime yönelin teknolojiye yönelin ne diyordu rahmetli HOCAMIZ ERBAKAN TEKNOLOJİ İSLAM İÇİN RAHMETTİR

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Haber YorumlarıEtna null:

Yıllarca işkence çektiniz evleriniz yıkıldı çocuklarınız öldürüldü, Erkekler işkence gördü hapislere atıldı modern dünya ve insanlık size yardım eder sandınız haklıydınız ama güç zalimde kaypaklık bizlerde kaldı

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Haber YorumlarıOsman İLÇİ:

Madem ateşkes istiyorsunuz da neden başlattınız saldırı operasyonu rehin operasyonunu ve adamların ekmeğine yağ sürmüş gibi bütün gazeteyi darmaduman ettirdiniz 50.000’den fazla insanları öldürdünüz . şimdi çıkmışsın ateş istiyoruz . ateş isteseydiniz biraz tedbirli davransaydınız operasyonları ona göre yapsaydınız. Bir Uygur atasözü var- yedi kere ölçü al , bir kere kes. Siz bence ölçü almadan kesmeye kalktınız ve onca insana yazık oldu .

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Haber YorumlarıLouis Tay:

Arkada yıkık bir ülke binlerce ölü ve milyonlarca sürgün…!hamas Hizbullah kendi toplumunu mahvetti

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