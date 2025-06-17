İsrail'i yatlarla terk edenler Güney Kıbrıs'a akın etti

İsrail'i yatlarla terk edenler Güney Kıbrıs'a akın etti
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İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan dolayı İsrail'i yatlarıyla terk edenlerin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kontrolündeki marinalara geldiği belirtildi.

Yaşanan çatışmalar nedeniyle İsrail'i yatlarıyla terk edenler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kontrolü altındaki bölgelere akın etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimin'de yayın yapan Alfa TV'nin haberine göre, İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan dolayı ülkelerini yatlarla terk eden İsrailliler başta Limasol ve Aya Napa olmak üzere Rum kesimindeki marinalara akın etti.

GÜNEY KIBRIS'A AKIN ETTİLER

Marinalara İsrail'den gelen yat trafiğine dikkat çekilen haberde, ilgili kurumların bu durum karşısında teyakkuz halinde olduğu ve tüm limanlarda kontrollerin artırıldığına işaret edildi.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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