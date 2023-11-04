İsrail, Hizbullah'ın güney Lübnan'daki mevzilerini vurmaya başladı

Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin dün kameralar karşısına geçerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Savaşa katıldıklarını ifade eden Nasrallah, "Kimse Filistin'in yanında durmadı. Aksa Tufanı operasyonu birden fazla cephede yayıldı" ifadelerine yer verdi. Bu açıklamadan sonra dün akşam saatlerinde Lübnan'ın Kefr Şuba kasabasını vuran İsrail, bugün de güney Lübnan'daki Hizbullah mevzilerini vurdu.

Hizbullah liderinin açıklamalarından satırbaşları;

"2 milyondan fazla kişi açık hava hapishanesinde yaşamaya devam ederken, dünya parmağını oynatmıyor. Kimse Filistin'in yanında durmadı. Aksa Tufanı operasyonu birden fazla cephede yayıldı.

"KARDEŞLERİMİZİ SELAMLIYORUZ"

Aksa Tufanı bölgesel değil, Fiilistin'in meselesidir. İran hiçbir zaman Filistinli grupları desteklemedi. Dünyada protesto gösterisi yapan kardeşlerimizi selamlıyoruz.

REHİNELERİ MÜZAKERE YAPARAK KURTARABİLİR"

Uluslararası organizasyonların hiçbir Filistin konusunda bir şey yapmadı. Tüm dünya yaşananlara gözlerini kapatmayı tercih etti. Düşmanın politikası her geçen gün daha aşağılayıcı olmuştur. İsrai·l'i·n şu anda yaptığı en büyük hatalardan bi·ri· ulaşamayacağı hedefler koymaktır. İsrail bir ay boyunca, tek bir askeri başarı bile gösteremedi. İsrail rehineleri, ancak Hamas ile müzakare yaparak kurtarabilir.

"BÖYLE BİR OLAYIN YAŞANMASI GEREKİYORDU"

Bu insani konuların tüm dünyanın gözü önüne gelmesi için böyle bir olaya ihtiyaç vardı. Sonrasında 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonu gerçekleşti. Operasyon Kassam Tugayları tarafından gerçekleştirildi ve diğer Filistinli gruplar tarafından desteklendi. Mücadeleyi destekleyen Irak ve Yemen'e teşekkür ederiz. Hamas tarafından atılmış adım, savaşın gerçek kimliğini ortaya çıkarmış ve diğer düşmanların da bu operasyonu yalan bir şekilde sahiplenmesine engel olmuştur."