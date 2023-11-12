İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye ve Lübnan'da hava saldırısı düzenledi. Suriye'deki saldırı Golan Tepeleri'nden gelen saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildi. Lübnan'da ise Hizbullah hedef alındı.

İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye ve Lübnan'da hava saldırısı düzenledi. Hava kuvvetleri, Suriye'deki saldırının Golan Tepeleri yönünden gelen saldırıya yanıt olarak düzenlendiğini; Lübnan'da ise Hizbullah'ın hedef alındığını duyurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Dün gece (Cumartesi) Golan Tepeleri bölgesine yönelik saldırılara karşılık olarak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları kısa bir süre önce Suriye'deki altyapıları vurdu. Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Lübnan topraklarındaki bir dizi hedefe saldırı düzenleyerek Hizbullah'ın askeri altyapısını ve mevzilerini imha etti. Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ayrıca Dov Dağı bölgesine doğru birkaç fırlatma gerçekleştiren Hizbullah'a ait bir fırlatma sahasını hedef aldı" denildi.