İsrail, Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi Hava Saldırısıyla Öldürdü

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze'de düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusu ve İsrail'in güvenlik teşkilatı Şin Bet'i "kusursuz uygulama" için X'te yaptığı bir paylaşımla tebrik etti.

Operasyonun zamanı ya da yeri konusunda ayrıntı vermedi ancak israil ordusu daha önce uçaklarının 30 Ağustos Cumartesi günü El Rimal mahallesinde "kilit bir teröristi" vurduğunu açıklamış ve İsrail medyasında hedefin Ubeyde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hamas Ubeyde'nin öldüğünü doğrulamadı. Filistinli silahlı grup daha önce yaptığı açıklamada İsrail'in bölgedeki bir konuta düzenlediği saldırılarda onlarca sivilin öldüğünü ve yaralandığını belirtmişti.

İsrailli Bakan Katz Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kontrolünü ele geçirmeye yönelik kısa süre önce onaylanan planına atıfta bulunarak, "Gazze'deki kampanyanın yoğunlaştırılmasıyla" Ubeyde'nin diğer "suç ortaklarının" da hedef alınacağı uyarısında bulundu.

İsrail ordusu ve Şin Bet, Hamas sözcüsünü hedef alan Cumartesi günkü saldırılarla ilgili ortak açıklama yaptı.

Açıklamada operasyonun "saklandığı yeri tespit eden önceki istihbarat sayesinde mümkün olduğu" belirtildi.

Altı katlı apartmanın ikinci ve üçüncü katına aynı anda iki farklı yönden beş füze isabet etmişti.

Hedef alınan daire diş hekimi muayenehanesi olarak kullanılıyordu. Görgü tanıkları, saldırı nedeniyle uçuşan yüz binlerce doların büyük kısmının çalındığını ve daha sonra Hamas üyeleri tarafından geri alındığını iddia etti.

Ubeyde, 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine düzenlenen saldırıdan önce Hamas'ın askeri kanadının kalan birkaç üst düzey üyesi arasındaydı.

Ortak açıklamada Ubeyde'nin "Hamas terör örgütünün kamuya açık yüzü olarak hizmet ettiği" ve "Hamas'ın propagandasını yaydığı" belirtildi.

Yaklaşık 40 yaşında olduğu sanılan Ubeyde, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları adına İsrail karşıtı yaptığı uzun konuşmalarla biliniyordu.

Filistin kefeyesiyle kapattığı yüzü ile Ortadoğu'daki Hamas destekçileri için bir idol haline gelmişti.

Cuma günü yaptığı son konuşmasında Ubeyde, ellerinde kalan İsrailli rehinelerin Hamas savaşçılarıyla aynı kaderi paylaşacağını söylemiş ve Gazze'ye yapmayı planladığı saldırıya karşı İsrail'e uyarıda bulunmuştu.

Hamas 30 Ağustos'ta İsrail ordusunu Gazze'nin yoğun nüfuslu El Rimal mahallesinde bir konutu vurmakla suçladı.

Yerel gazeteciler saldırılarda en az yedi kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını, ölenler arasında çocukların da bulunduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, saldırı öncesinde "hassas silahların kullanımı, havadan gözlemler ve ek istihbarat bilgileri de dahil olmak üzere sivillere zarar verme olasılığını azaltmak için birçok adım atıldığını" savundu.

BBC, tarafların iddialarını bağımsız olarak doğrulayamadı.

Ağustos ayı başında İsrail güvenlik kabinesi, yeni bir saldırıyla Gazze Şehri'nin kontrolünü ele geçirme planını onayladı.

Birleşmiş Milletler, ordunun tamamen kontrolü ele geçirmesinin Filistinli siviller ve Gazze'de tutulan İsrailli rehineler için "felaket sonuçlar" doğuracağı konusunda defalarca uyarıda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hamas'ı yenme sözü verdi ve savaşı genişletme planlarına yönelik uluslararası eleştirilere meydan okudu.

İsrail, Hamas'ın yaklaşık 1.200 kişinin öldürüldüğü ve 251 kişinin rehin alındığı 7 Ekim 2023 saldırısının ardından Gazze'ye yönelik askeri operasyonu başlattı.

Hamas yönetimindeki Gazze sağlık bakanlığı o tarihten bu yana 63.000'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail'in Gazze Şehrini ele geçirme operasyonu öncesinde yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı şehre yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu, askerler harekete geçmeden önce Gazze Şehri'nin tüm nüfusunu tahliye etmeyi ve güneydeki sığınaklara taşımayı planladığını söyledi. Gazze nüfusunun çoğu zaten defalarca kez yerlerinden edilmişti.

Şehirdeki evlerin %90'ından fazlasının hasar gördüğü ya da yıkıldığı tahmin ediliyor ve sağlık, su, sanitasyon ve hijyen sistemleri çökmüş durumda.

Geçtiğimiz hafta BM Gazze Şehri ve çevresindeki bölgelerde .

