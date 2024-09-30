İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba üstüne bomba yağdırıp on binlerce sivili katleden İsrail ordusu, savaşı Orta Doğu'nun geneline yaymak için yeni adımlar attı.

Rotayı Lübnan'a kıran İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'ı 80 ton bombanın kullanıldığı 72 saatlik bir operasyonla öldürürken bugün bölgeden bir haber daha servis edildi.

İsrail bölgeye düzenlediği hava saldırısıyla Hamas'ın Lübnan'daki lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i de öldürdü.