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İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü

İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü
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İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'ın ardından Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i de öldürdü. Hamas yayınladığı açıklamayla El Emin'in İsrail tarafından hava saldırısıyla öldürüldüğünü doğruladı.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba üstüne bomba yağdırıp on binlerce sivili katleden İsrail ordusu, savaşı Orta Doğu'nun geneline yaymak için yeni adımlar attı.

Rotayı Lübnan'a kıran İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'ı 80 ton bombanın kullanıldığı 72 saatlik bir operasyonla öldürürken bugün bölgeden bir haber daha servis edildi.

İsrail bölgeye düzenlediği hava saldırısıyla Hamas'ın Lübnan'daki lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i de öldürdü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (2)

ZİYA BAŞKAN:

böyle giderse İsrail'in zulmüne direnen kimse kalmayacak gibi gözüküyor İran da dahil

4
1
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Onur Güleç:

bop takır takır işliyor kardeş

4
0
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