İsrail: Hamas, Gazze'de rehin tuttuğu 20 kişiyi pazartesi erken saatlerde serbest bırakacak

Hamas, Gazze'de tutulan rehinelerin pazartesi sabah saatlerinden itibaren serbest bırakılmaya başlanacağını duyurmasının ardından bir açıklama da İsrail Hükümet Sözcüsü'nden geldi.

İsrail Hükümet Sözcüsü, "Rehinelerin serbest bırakılması pazartesi günü erken saatlerde başlayacak. Hayattaki, 20 rehinenin ay anda serbest bırakılmasını bekliyoruz. 20 rehineden sonra 28 rehinenin cenazesini teslim almaya hazırız. Yaşayan 20 rehine ve 28 cenaze alındıktan sonra Filistinli mahkumlar serbest bırakılacak" ifadelerini kullandı.

HAMAS: İSRAİL DE 2 BİN FİLİSTİNLİYİ TAHLİYE EDECEK

Hamas, Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin pazartesi sabah saatlerinden itibaren serbest bırakılmaya başlanacağını duyurdu. AFP'ye konuşan, örgütün üst düzey yetkililerinden Osama Hamdan, "İmzalanan anlaşmaya göre, esir değişiminin pazartesi sabahı planlanan şekilde başlaması öngörülüyor" dedi.

Anlaşmanın ilk aşaması kapsamında Hamas, hayatta olduğuna inanılan 20 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 48 rehineyi serbest bırakacak. Buna karşılık İsrail yaklaşık 2 bin Filistinli mahkumu tahliye edecek. Hamdan, mahkumların kesin listesinin şu anda hâlâ müzakere edilmekte olduğunu belirtti. Hamdan ayrıca, sahadaki Hamas militanlarının, henüz rehinelerin serbest bırakılmasının lojistiği hakkında örgütün lider kadrosunu bilgilendirmediğini aktardı.

ATEŞKES 10 EKİM'DE DEVREYE GİRDİ

Gazze'de ateşkesin 10 Ekim saat 12.00'de devreye girmesinin ardından Hamas'ın en geç 13 Ekim Pazartesi saat 12.00'de (72 saat içerisinde) İsrailli esirleri serbest bırakması gerekiyor.

NETANYAHU: İSRAİL TÜM ESİRLERİ DERHAL TESLİM ALMAYA HAZIR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esirlerin derhal teslim alınmasına hazır olduklarını duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ile görüşme yaptı. Görüşmenin ardından konuşan Netanyahu, "İsrail, tüm esirleri derhal almaya hazırdır." ifadesini kullandı.

GAZZE'DE ATESKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.