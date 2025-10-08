İsrail, Özgürlük Filosu'na ait gemiye saldırdı! Aktivistler alıkonuldu

İsrail ordusu, Gazze'deki ablukayı kırmak için Küresel Sumud Filosu'nun ardından yola çıkan 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu'nun amiral gemisi "Vicdan"a saldırdı.

GEMİDE 3 TÜRK VEKİL DE VAR

Telsizle anons yapan askerler daha sonra denizden gemiler ve havadan helikopterle çıktıkları gemideki aktivistleri alıkoymaya başladı. Gemide 3'ü Türk milletvekili ve 3'ü İsrail vatandaşı olmak üzere 26 ülkeden 96 aktivist bulunuyor.

"ASKERLER GEMİYE ÇIKMAK İÇİN YANAŞIYOR"

Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan'dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.

GAZZE'YE 120 MİL KALA SALDIRDILAR

Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu. Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. Gemiyle iletişimimiz koptu." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta filoya saldırdığı aktarıldı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı, gemiler ve aktivistlerin alıkonulduğunu doğruladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Gemiler ve yolcular bir İsrail limanına transfer edildi. Tüm yolcular güvende ve sağlık durumları iyi. Yolcuların en kısa sürede sınır dışı edilmeleri bekleniyor" ifadeleri yer aldı.