Haberler

İsrail, Özgürlük Filosu'na ait gemiye saldırdı! Aktivistler alıkonuldu

İsrail, Özgürlük Filosu'na ait gemiye saldırdı! Aktivistler alıkonuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait gemiye uluslararası sularda müdahale etti. İsrail askerleri gemideki kameraları kırarken aktivistleri alıkoydu. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Gemi ve yolcular bir İsrail limanına transfer edildi Tüm yolcular güvende ve sağlık durumları iyi. Yolcuların en kısa sürede sınır dışı edilmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusu, Gazze'deki ablukayı kırmak için Küresel Sumud Filosu'nun ardından yola çıkan 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu'nun amiral gemisi "Vicdan"a saldırdı.

GEMİDE 3 TÜRK VEKİL DE VAR

Telsizle anons yapan askerler daha sonra denizden gemiler ve havadan helikopterle çıktıkları gemideki aktivistleri alıkoymaya başladı. Gemide 3'ü Türk milletvekili ve 3'ü İsrail vatandaşı olmak üzere 26 ülkeden 96 aktivist bulunuyor.

"ASKERLER GEMİYE ÇIKMAK İÇİN YANAŞIYOR"

Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan'dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.

GAZZE'YE 120 MİL KALA SALDIRDILAR

Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu. Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. Gemiyle iletişimimiz koptu." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta filoya saldırdığı aktarıldı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı, gemiler ve aktivistlerin alıkonulduğunu doğruladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Gemiler ve yolcular bir İsrail limanına transfer edildi. Tüm yolcular güvende ve sağlık durumları iyi. Yolcuların en kısa sürede sınır dışı edilmeleri bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
ABD Suriye'de El Kaide'yi vurdu

Komşuda sürpriz operasyon! ABD o terör örgütünü vurmuş
İngiltere Filistin'i tanıdı ama, İsrail'e silah satışı rekor kırdı

Filistin'i tanıdılar ama, İsrail'e silah satışları rekor kırdı
Meclis'teki 'Biji Serok Apo' sloganına Destici'den sert tepki: Kafalarını ezip geçeceksin

Cumhur İttifakı ortağı çok sert! Meclis'teki o slogana ateş püskürdü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıismail kazankaya:

Kuduz köpek mutlaka itlaf edilecek.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Özgür Özel: Asgari ücreti yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar

Özel'den iddialı asgari ücret çıkışı: Hükümet bu rakamı verecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.