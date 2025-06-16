İsrail, Gazze'deki bazı birliklerini 2 ülke sınırına yolladı

İsrail, Gazze'deki bazı birliklerini 2 ülke sınırına yolladı
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İsrail ordusu, İran ile devam eden savaş nedeniyle bazı birliklerini Gazze Şeridi'nden çekerek Mısır ve Ürdün sınırlarında yeniden konuşlandırdı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran ile devam eden çatışmalar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki güçlerini çekerken, bunun yerine Mısır ve Ürdün sınırlarını güçlendirdi.

GAZZE'DE 4 TÜMEN FAALİYET GÖSTERİYOR

Orduya göre, paraşütçü ve komando birliklerinden oluşan seçkin bir oluşum olan 98. Tümen, İran çatışması başladığında Han Yunus'tan çıkarılıp başka bir yere gönderildikten sonra, şu anda Gazze'de dört IDF tümeni faaliyet gösteriyor. Yine de on binlerce asker Şeritte faaliyet gösteriyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'daki çatışma sırasında Gazze'deki Hamas militanlarını ortadan kaldırmaya, tüneller de dâhil olmak üzere terör altyapısını yok etmeye ve Gazze Şeridi'yle olan sınır boyunca savunmasını artırmaya devam ettiğini söylüyor.

GİLAD TÜMENİ ÜRDÜN'E KONUŞLANDIRILDI

Bu arada IDF, Ürdün sınırında normalden üç kat fazla kuvvet bulundurduğunu söylüyor. IDF, son günlerde yeni kurulan 96. "Gilad" Tümeni'ni Ürdün sınırının kuzey kısmına konuşlandırırken, 80. "Edom" Tümeni güney bölümünü güçlendirdi.

MISIR'DAKİ BİRLİKLER DE TAKVİYE EDİLDİ

80. Tümen ayrıca Mısır sınırındaki birliklerini de takviye etti. İsrail'in kuzeyinde ise İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan ve Suriye'den gelebilecek potansiyel tehditlere karşı savunmaya devam ettiğini söylüyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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