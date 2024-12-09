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İsrail, Esad'ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi

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Suriye'de muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimine son vermesinin ardından İsrail ordusu, Hermon Dağı'ndaki askeri üssün kontrolünü ele geçirdi. Esad'ın ülkeden kaçması ve ordunun da çekilmesinin ardından İsrail, Pasaport ve Mültecilik binasını tamamen yaktı.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalifler, 12 gün içinde 61 yıllık Baas rejimini çökertti.

ASKERİ ÜSSÜN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİ

Operasyon Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da ülkeden kaçmasına neden olurken gelişmenin ardından İsrail de soluğu ülkede aldı. İsrail ordusu, Esad rejim güçlerinin çekilmesinin ardından Hermon Dağı'ndaki askeri üssün kontrolünü ele geçirdi.

İsrail, 61 yıllık Baas rejimini deviren grupların kontrolündeki Suriye'de, gün içinde 10 silah deposu ve askeri tesise saldırı düzenledi. İsrail savaş uçakları, Şam Mezze Askeri Havalimanı, Kuneytra Gara, Menket Elhadap, Şam Güvenli Emniyet Bölgesi, Kuneytra Tel Sham, Şam Askeri Bilim Merkezi, Dera ili kırsalındaki Tel Akrabe, Kalkale Askeri Üssü, Dera'daki Tel Tealep ve Gıyta beldesinde bazı noktaları vurdu. Hedef alınan yerler stratejik askeri tesisler ve silah depolarının bulunduğu noktalar olarak biliniyor.

İsrail, Esad'ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi

HERMON DAĞI'NDAKİ ÜSSÜN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİ

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 'İsrail ordusunun Suriye'nin güneyi ve Şam'daki mühimmat depolarını, silahlı muhalif grupların eline geçmesinden endişe duydukları için' vurduğunu açıkladı. Devamında ise Hermon Dağı'ndaki askeri üssün kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

İsrail, Esad'ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi

STRATEJİK 2 BİNA VURULARAK YIKILDI

İsrail stratejik hedefleri de vurdu. Suriye'nin stratejik merkezlerinden biri olan Pasaport ve Mültecilik dairesinin bulunduğu bina vurularak tamamen yakıldı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı. Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

İsrail, Esad'ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısinan bolat:

elbet sıra bunlara da gelecek

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