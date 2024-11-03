İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın

Alman bandıralı Kathrın gemisine Haydarpaşa Limanı'nda bir grup genç baskın düzenledi. Geminin İsrail'e silah taşıdığını iddia eden gençler, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

HAYDARPAŞA'DA İSRAİL'E GİDEN GEMİYE BASKIN DÜZENLEDİLER

İstanbul Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Alman bandıralı "Kathrın" gemisine bir grup genç baskın düzenledi. Ellerinde Filistin bayrakları olan gençler, geminin İsrail'e silah ve patlayıcı taşıdığını iddia etti.

BASKIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Gemiyi terk etmeyeceğini söyleyen gençler tekbir getirip, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Kathrın, Türkiye'den defol" sloganları attı. Baskın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINANLAR VAR

Öte yandan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu yaptığı açıklamada, "AGD Üniversite komisyonundan kardeşlerimiz geminin içindeler. Gözaltına alınanlar var." dedi.

Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'de insan hakları avukatları, mahkemeye başvurarak, içinde İsrail'in en büyük savunma yüklenicine 150 ton askeri sınıf patlayıcı taşıdığı ifade edilen Alman kargo gemisi 'MV Kathrin'e engel olunmasını talep etmişti.