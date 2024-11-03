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İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın

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İsrail'e giden Alman bandıralı "Kathrın" ticari gemisine İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda bir grup genç baskın düzenledi. İsrail'e silah taşındığını öne süren gençler, gemiyi terk etmeyeceklerini söyledi. Baskın anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alman bandıralı Kathrın gemisine Haydarpaşa Limanı'nda bir grup genç baskın düzenledi. Geminin İsrail'e silah taşıdığını iddia eden gençler, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

HAYDARPAŞA'DA İSRAİL'E GİDEN GEMİYE BASKIN DÜZENLEDİLER

İstanbul Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Alman bandıralı "Kathrın" gemisine bir grup genç baskın düzenledi. Ellerinde Filistin bayrakları olan gençler, geminin İsrail'e silah ve patlayıcı taşıdığını iddia etti.

İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın

BASKIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Gemiyi terk etmeyeceğini söyleyen gençler tekbir getirip, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Kathrın, Türkiye'den defol" sloganları attı. Baskın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINANLAR VAR

Öte yandan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu yaptığı açıklamada, "AGD Üniversite komisyonundan kardeşlerimiz geminin içindeler. Gözaltına alınanlar var." dedi.

Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'de insan hakları avukatları, mahkemeye başvurarak, içinde İsrail'in en büyük savunma yüklenicine 150 ton askeri sınıf patlayıcı taşıdığı ifade edilen Alman kargo gemisi 'MV Kathrin'e engel olunmasını talep etmişti.

İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıSeydo:

Gidin evinize yatın. Bu bizim davamız değil. Ya da gidin Kudüs’te savaşın.

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Allah razı olsun, Türkiye de böyle yürekli kardeşlerimizi görmek mutlu ediyor.

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Haber YorumlarıMustafa Engin:

ak gençlik nerede reisin ümmeti?

Yorum Beğen81
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Haber YorumlarıÜmit TV:

baskın dan sonra ilk oyumuz akp ye gençler

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme37
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Haber Yorumlarımehmet:

demekki istanbuldan israile patlayıcı gidiyormuş. yoksa almanya karadenize liman açtıda bizmi duymadık.

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Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Bunların fraksiyonu nedir acaba mahsun dost :)

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Ak gençlik nerde

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Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Ama bunların dedeleri amerika zırhlısını kıble edinip namaza durmuşlardı mahsun yoldaş, deşimleri takdire şayan. İnşallah Çinlileri protesto ediyoruz diye korelilere dayak atma vakasına benzemez mahsun dost.

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Haber YorumlarıKemal Akman:

Helal olsun

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

sıkı tutun

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