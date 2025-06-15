İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı

İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
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İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
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İran'ın İsrail saldırılarına karşılık vermesinin ardından, İsrail'e ait çok sayıda yolcu uçağı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yer alan Larnaka Havalimanı'na konuşlandırıldı.

İsrail'e ait çok sayıda yolcu uçağı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yer alan Larnaka Havalimanı'na konuşlandırıldı.

İsrail ve İran karşılıklı saldırılarına devam ederken, İsrail'e ait çok sayıda yolcu uçağı, güvenlik amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) konuşlandırıldı.

İSRAİL UÇAKLARI GÜNEY KIBRIS'TA

İsrail'e ait çok sayıda yolcu uçağı, Larnaka Havalimanı'nda görüntülendi. Söz konusu adımın muhtemel bir saldırıda havalimanlarının hedef alınabileceği endişesiyle yapıldığı bildirildi. Konuşlandırmanın tamamen güvenlik önlemleri çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

İRAN SALDIRILARINI SIKLAŞTIRDI

İsrail-İran çatışmalarını İsrail'in İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemesi ile başlamıştı.

İsrail'in saldırılarının ardından İran da misilleme saldırılarına başlamış, İsrail'in çeşitli kentlerine ve stratejik noktalara füze saldırıları düzenlemişti.

13 ÖLÜ, 380 YARALI

İran'ın gece düzenlediği 2 ayrı misillemede İsrail'e 80'e yakın balistik füze atıldı. İsrail, İran'ın saldırılarında şu ana kadar 13 kişinin öldüğünü, 380 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

İncirlik üssü de olabilirdi. İç siyasette İsrail düşmanı ama özünde en büyük destekçisi AKP hükumeti değil mi? Koyunlara başka bir hikaye bulurlar nasıl olsa. Öyle bir kitle ki ne kitlersen kitle

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Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

korkak toplum ABD destek verme se

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Bu korku size yeter itrail İRAN İNTİKAM İNTİKAM DEVAMKE

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