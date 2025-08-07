İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

Suriye'nin Süveyda kentinde, Dürzi Muvahhidin tarikatının ruhani liderliğinin öncülüğünde kent yönetimini devralmak üzere Yüksek Hukuk Komitesi kuruldu. Komite, üst düzey yargıç ve avukatlardan oluşuyor. Güvenlik liderliği dahil olmak üzere geçici yürütme ofisi de oluşturuldu.

Suriye'de Şam yönetimiyle sık sık çatışan Dürzi toplumu, ülkenin güneyindeki Süveyda kentinde kritik bir adım attı. Rudaw'ın haberine göre; Dürzi Muvahhidin tarikatının ruhani liderliği, son dönemde yaşanan güvenlik sorunları ve katliamların ardından kentin idaresini üstlenmek amacıyla üst düzey yargıç ve avukatlardan oluşan Yüksek Hukuk Komitesini kurdu. Yapılan açıklamada, komitenin Süveyda'daki idari, güvenlik ve hizmet sektörlerini yönetme, yolsuzlukla mücadele etme ve kamu-özel mülkleri koruma amacıyla görev yapacağı bildirildi. İlk aşamada geçici bir yürütme ofisi kurulurken, İç Güvenlik Güçleri için de yeni bir liderlik belirledi.

KOMİTE ÜYELERİ VE GÖREV DAĞILIMI AÇIKLANDI

Komitenin yargı ve hukuk kökenli üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Hakim Muhaned Ebu Faur

Hakim Eymen Harfuş

Hakim Mufid Ammaşe

Hakim İsam Aravi

Hakim Şadi Murşid

Hakim Mutez Saiğ

Avukat Keyan Sabbağ

Avukat Enes Hatum

Avukat Mutez Rıdvan

Komite, hizmet sektörlerinin koordinasyonu için bir geçici yürütme ofisi de kurdu.

Görev dağılımı şu şekilde açıklandı:

Belediye ve Belde Meclisleri: Müh. Velid Fazlullah Kazmani

Sosyal İşler, Çalışma, Kızılay, Yükseköğretim: Müh. Fatin İbrahim Cudiye

Ulaştırma, Elektrik, İletişim: Av. Macid Said Beyruti

Sağlık, Kültür, Gençlik ve Spor: Dr. Mazin Faris Tavil

Ekonomi, Ticaret, Sanayi: Müh. Haldun Fevzi Ebu Saade

Planlama, Bütçe, Kamu Şirketleri: Müh. Nidal Muhammed Aziz

Tarım, Su, İmar: Av. İsam Ureyc

Eğitim, Turizm, Tarih, Çevre, Maden: Dr. Neval Yunus Nuaym

Ayrıca, Maher Galib Andari, Süveyda Valiliği Genel Sekreteri olarak atandı.

GÜVENLİK KOMUTANI DEĞİŞTİ

Komite, "güvenliği sağlamak ve vatandaşları korumak" amacıyla Süveyda İç Güvenlik Güçleri Komutanlığı'na Tuğgeneral Şukeyb Ecved Nasr'ı yardımcılığına ise Tuğgeneral Enver Adil Rıdvan'ı getirdi. Atamaların kentte yaşanan son çatışmalar ve güvenlik krizlerinin ardından geldiği vurgulandı.

İSRAİL ETKİSİ VE DÜRZİ ÖZERKLİĞİ TARTIŞMASI

Son aylarda Şam hükümetiyle birçok kez karşı karşıya gelen Dürzi gruplar, Süveyda'da fiilen özerk bir yönetim oluşturma yönünde ilerliyor. Dürzi ruhani liderliği, daha önce de çeşitli komiteler aracılığıyla bölgede kendi kontrolünü tesis etmeye çalışmıştı. Öte yandan, dikkat çeken bir diğer gelişmede bir Suriyeli Dürzi şeyh, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Nobel Barış Ödülü verilmesi çağrısında bulundu. Bu açıklama, bölgedeki İsrail-Dürzi ilişkilerine dair tartışmaları da yeniden alevlendirdi.