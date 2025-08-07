İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti
Suriye'nin Süveyda kentinde Dürzi Muvahhidin tarikatının ruhani liderliği, şehir yönetimini devralmak üzere üst düzey yargıç ve avukatlardan oluşan Yüksek Hukuk Komitesi kurdu. Komite, geçici yürütme ofisi ve yeni güvenlik liderliği atayarak idari, güvenlik ve hizmet alanlarında denetimi üstlendi. Bu adım, Dürziler ile Şam yönetimi arasında son dönemde artan çatışmaların ardından geldi.

Suriye'de Şam yönetimiyle sık sık çatışan Dürzi toplumu, ülkenin güneyindeki Süveyda kentinde kritik bir adım attı. Rudaw'ın haberine göre; Dürzi Muvahhidin tarikatının ruhani liderliği, son dönemde yaşanan güvenlik sorunları ve katliamların ardından kentin idaresini üstlenmek amacıyla üst düzey yargıç ve avukatlardan oluşan Yüksek Hukuk Komitesini kurdu. Yapılan açıklamada, komitenin Süveyda'daki idari, güvenlik ve hizmet sektörlerini yönetme, yolsuzlukla mücadele etme ve kamu-özel mülkleri koruma amacıyla görev yapacağı bildirildi. İlk aşamada geçici bir yürütme ofisi kurulurken, İç Güvenlik Güçleri için de yeni bir liderlik belirledi.

KOMİTE ÜYELERİ VE GÖREV DAĞILIMI AÇIKLANDI

Komitenin yargı ve hukuk kökenli üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

  • Hakim Muhaned Ebu Faur
  • Hakim Eymen Harfuş
  • Hakim Mufid Ammaşe
  • Hakim İsam Aravi
  • Hakim Şadi Murşid
  • Hakim Mutez Saiğ
  • Avukat Keyan Sabbağ
  • Avukat Enes Hatum
  • Avukat Mutez Rıdvan

Komite, hizmet sektörlerinin koordinasyonu için bir geçici yürütme ofisi de kurdu.

Görev dağılımı şu şekilde açıklandı:

  • Belediye ve Belde Meclisleri: Müh. Velid Fazlullah Kazmani
  • Sosyal İşler, Çalışma, Kızılay, Yükseköğretim: Müh. Fatin İbrahim Cudiye
  • Ulaştırma, Elektrik, İletişim: Av. Macid Said Beyruti
  • Sağlık, Kültür, Gençlik ve Spor: Dr. Mazin Faris Tavil
  • Ekonomi, Ticaret, Sanayi: Müh. Haldun Fevzi Ebu Saade
  • Planlama, Bütçe, Kamu Şirketleri: Müh. Nidal Muhammed Aziz
  • Tarım, Su, İmar: Av. İsam Ureyc
  • Eğitim, Turizm, Tarih, Çevre, Maden: Dr. Neval Yunus Nuaym

Ayrıca, Maher Galib Andari, Süveyda Valiliği Genel Sekreteri olarak atandı.

GÜVENLİK KOMUTANI DEĞİŞTİ

Komite, "güvenliği sağlamak ve vatandaşları korumak" amacıyla Süveyda İç Güvenlik Güçleri Komutanlığı'na Tuğgeneral Şukeyb Ecved Nasr'ı yardımcılığına ise Tuğgeneral Enver Adil Rıdvan'ı getirdi. Atamaların kentte yaşanan son çatışmalar ve güvenlik krizlerinin ardından geldiği vurgulandı.

İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İSRAİL ETKİSİ VE DÜRZİ ÖZERKLİĞİ TARTIŞMASI

Son aylarda Şam hükümetiyle birçok kez karşı karşıya gelen Dürzi gruplar, Süveyda'da fiilen özerk bir yönetim oluşturma yönünde ilerliyor. Dürzi ruhani liderliği, daha önce de çeşitli komiteler aracılığıyla bölgede kendi kontrolünü tesis etmeye çalışmıştı. Öte yandan, dikkat çeken bir diğer gelişmede bir Suriyeli Dürzi şeyh, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Nobel Barış Ödülü verilmesi çağrısında bulundu. Bu açıklama, bölgedeki İsrail-Dürzi ilişkilerine dair tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

