İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı
İsrail Lübnan'da 5 şehre yönelik hava saldırısı düzenlemeye başladı. İsrail savaş uçakları pek çok noktayı hedef alırken, bölgede çok sayıda patlama yaşandığı kameralara yansıdı. Taş ocağı ve çimento fabrikalarını vuran İsrail, Hizbullah'ın alt yapısını hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail Lübnan'ın 5 şehrine eş zamanlı hava saldırısı düzenledi. İsrail uçakları birçok noktayı vururken, o anlar kameraya yansıdı.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güney ve doğusundaki beldelere 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerini hedef aldı. İsrail savaş uçaklarını düzenlediği şiddetli saldırıların bazılarının taş ocağı ve çimento fabrikalarını hedef aldığı bildirildi.

İsrail savaş uçakları Nebatiye'deki Rumin ile Humin beldeleri arasındaki bir bölgeyi hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Fevka beldesinin kuzey kesimlerinde yer alan Ali et-Tahir bölgesine bir saldırı gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları Sayda'daki Benaful beldesine iki, Sarafand ile Beysariye beldeleri arasındaki Herbe Duveyr bölgesine bir hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, Şarkiye ve Kusriye es-Sayyad beldeleri arasındaki yolu güdümlü bir füzeyle hedef aldı; saldırı sonucu yolda büyük bir çukur oluştu. Mercayun'da bir İsrail İHA'sı halkın zeytin hasadıyla meşgul olduğu sırada Blida beldesine saldırı düzenledi. İsrail ait bir İHA da Bint Cubeyl bölgesindeki Deyr Antar beldesine saldırı gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları Baalbek bölgesindeki Şemstar beldesinin çevresine de hava saldırısı düzenledi.

TAŞ OCAĞI DA VURULDU

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hizbullah ve Lübnanlı çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller'i (GWB) hedef aldığını öne sürdü. İsrail saldırılarında yerle bir olan Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın yeniden inşa amacıyla çimento üretmek için kullandığı bir taş ocağının da saldırı düzenlenen noktalar arasında olduğu kaydedildi. Hedef alınan GWB'ye ait tesislerin de yeniden inşa için kullanılan tesisler olduğu belirtildi.

"Bekaa Vadisi'nde (doğu) ve Lübnan'ın güneyinde silah depolamak için kullanılan Hizbullah'a ait yeraltı terör tesislerine baskın düzenlediğini" iddia etti.

İSRAİL EKİM AYINDA DA LÜBNAN'I VURMUŞTU

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Söz konusu savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmış ve 19 kişi tutuklanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesini hâlen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bu itler bir dk rahat durmaz mı?

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

sıra buraları temızlemede HIısbullah cephanelıklerı teker teker havaya uçuruldu

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme58
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıM Ali Çelik:

Alışmış kudurmuştan beterdir!

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Adamlar bagriniyor yokmu beni zken diye. Yok, hakikaten yok

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMusa Mut:

Azerbeycandan gelen petrol boru hattı bos durmasın diye tetenyahu mücadele veriyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
