İsrail'den Lübnan Başbakanlık Binası'na yakın noktaya hava saldırısı

İsrail ordusu, kara işgalini genişletme kararı aldığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Başbakanlık Binası'na yaklaşık 1 kilometre mesafedeki çok katlı bir binayı hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonrası bölgeden yoğun duman yükselirken, Lübnan'ın başkentinde gün içinde El-Başura ve Dahiye bölgelerine de saldırılar düzenlendi.

İsrail'in kara işgalini genişletme kararı aldığı Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor.

BAŞBAKANLIK BİNASI'NA YAKIN NOKTAYA HAVA SALDIRISI

Son olarak İsrail ordusu, başkent Beyrut'taki Balat Sokağı Mahallesi'nde yer alan çok katlı bir binaya hava saldırısı düzenledi. Hedef alınan bina, Başbakanlık Binası'nın yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunuyor. Saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, kısa süre önce de Beyrut'un merkezinde yer alan ve yoğun insan hareketliliğine sahip El-Başura semtinde saldırı tehdidinde bulunduğu bir binaya hava saldırısı gerçekleştirmişti. İsrail uçakları akşam saatlerinde de Dahiye bölgesine 2 hava saldırısı düzenlemişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı. Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti

Kaynak: AA
