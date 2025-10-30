İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırı

İSRAİL güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki iki bölgeye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Mahmudiye ve Çarmak bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı veya hasar olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadığı aktarıldı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise ordunun Mahmudiye bölgesinde gerçekleştirdiği saldırının hedefinin Hizbullah'ın altyapısı olduğu öne sürüldü.