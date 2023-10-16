İsrail'den kendilerine desteğe gelmek isteyen Zelenski'ye vize çıkmadı

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını ilk günden itibaren kınayan ve uluslararası destek çağrısında bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün de Tel Aviv yönetimini dayanışma amacıyla ziyaret etmek istedi. Ancak Zelenski'nin bu talebi İsrail tarafından kabul görmedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 10 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor. Bölgedeki çatışmalar devam ederken dünyadaki birçok ülke farklı şekilde pozisyon aldı. Kimileri İran gibi Hamas tarafını tutarken kimileri de ABD gibi Tel-Aviv'den yana tavır takındı.

UKRAYNA'DAN İSRAİL'E TAM DESTEK

Uzun bir süredir Rusya ile savaşta olan Ukrayna ise İsrail'e destek verdiğini ifade etti. Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınayan ve uluslararası destek çağrısında bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Tel Aviv yönetimine desteğini daha açık bir şekilde ifade etmek için ülkeye bir ziyaret gerçekleştirmek istedi. Ancak Ukrayna liderinin bu talebi İsrail yönetimi tarafından kabul görmedi ve kibarca geri çevirdiler.

ZELENSKİ NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz hafta Hamas'ın başlattığı operasyonun ardından NATO Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulunan Zelenski, şu ifadelere yer vermişti: "Tam ölçekli savaşımızın ilk günlerini hatırlıyorum. Önce Belarus'tan füzelerle, sonra da Rus ordusundan gelen terörist saldırılarla başladı. Bizim için en büyük trajediydi. Çok fazla ölüm yaşadık, çok fazla. Ve yalnız olmamak çok önemliydi. Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir. İnsanların hayatını kurtarabilir. Bu yüzden [dünya] liderlerine tavsiyem, İsrail'e gitmeleri ve insanları desteklemeleridir. Herhangi bir kurumdan bahsetmiyorum. Sadece terör saldırıları altında ölmekte olan insanları desteklenmesinden bahsediyorum. Birlik olmak yalnız olmaktan daha önemlidir, daha güçlüdür."

10 GÜNLÜK SÜREÇTE NELER OLDU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Saldırılar 10 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgede binlerce insan yaşamını yitirdi.