İsrail'den İran'a 300 saldırı! Nükleer tesis ve askeri üslere bomba yağdı

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İsrail ordusu gece yarısı İran'a yönelik "Yükselen Aslan" operasyonu başlattı. İsrail'in düzenlediği 300 saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Bagheri ve Devrim Muhafızları Komutanı Selami dahil çok sayıda kritik isim öldü, onlarca kişi yaralandı. Saldırıların hedefi olan İran'daki Natanz Nükleer Tesisi tamamen imha edilirken İran'ın misilleme olasılığı doğrultusunda İsrail genelinde OHAL ilan edildi

İsrail günlerdir devam eden tehditleri sonrasında gece yarısı İran'daki kritik hedeflere yönelik "Yükselen Aslan" operasyonu başlattı.

İsrail ordusu tarafından düzenlenen 300 saldırıda İran'a ait nükleer tesis ve askeri üsler hedef alınırken saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami dahil çok sayıda kritik isim öldü, onlarca kişi yaralandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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