İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki Esirlerin Sayısı Açıklandı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürüldüğü tespit edilen esirlerinin sayısının 199'a yükseldiğini, 7 Ekim'den bu yana öldürülen askerlerin sayısının ise 291'e çıktığını duyurdu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürüldüğü tespit edilen esirlerinin sayısının 199'a yükseldiğini, 7 Ekim'den bu yana öldürülen askerlerin sayısının ise 291'e çıktığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir alındığı tespit edilen 199 kişinin aileleriyle temasa geçildiğini, İsrail ordusu ve hükümetinin serbest bırakılmaları için gece gündüz çalıştığını ifade etti.

Esirlerin nerede olduğunu öğrenmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Hagari, 7 Ekim'den bu yana öldürülen askerlerin sayısının ise 291'e çıktığını dile getirdi.

Filistinli gruplar şu ana kadar ellerinde tuttukları esirlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İsrail son olarak Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.