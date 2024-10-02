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İsrail'den BM Genel Sekreteri Guterres'e Giriş Yasağı

İsrail'den BM Genel Sekreteri Guterres'e Giriş Yasağı
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İsrail, Orta Doğu'daki gerilimi azaltma çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkeye girişini yasakladı. Guterres, İran'ın hava saldırıları sonrası ateşkes çağrısında bulunmuştu.

İsrail, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrısı yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 'istenmeyen adam' ilan ederek ülkeye girişini yasakladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz, bölgedeki gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dün İran'in hava saldırıları sonrası yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanış üstüne tırmanışla genişletilmesini kınıyorum. Buna bir son verilmelidir. Kesinlikle bir ateşkese ihtiyacımız var" dedi. ABD Başkanı Joe Biden saldırı öncesi yaptığı açıklamada, bugün İran'ın olası bir saldırısı durumunda alınan kararlara değindi. Açıklamada, "Bu sabah, ulusal güvenlik ekibimizi İran'ın İsrail'e yönelik yakın bir füze saldırısı planlarını görüşmek üzere bir araya getirdik. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in bu saldırılara karşı savunmasına ve bölgedeki Amerikan personelinin korunmasına nasıl yardımcı olmaya hazır olduğunu görüştük" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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